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В Саранске запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

8 июля в Саранске запустили часы обратного отсчёта BUD Alcohol Free до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает "Чемпионат.сом".

Часы установили на площади Тысячелетия в центре Саранска. Защиту часам обеспечивает антивандальные покрытие. Также в часы установлена камера и точка доступа к Wi-Fi. В торжественной церемонии открытия приняли участие ВРИО главы Республики Мордовия Владимир Волков и президент бизнес-подразделения стран Восточной Европы AB InBev и президент АО "САН ИнБев" Дмитрий Шпаков.
Сегодня, 17:33
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№1 Написал: командир (Сегодня, 17:58) #
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И чо? Все приходят сверять свои часы? Время тикает до первой игры на ЧМ, до первой игры в Саранске, до торжественного открытия ЧМ?
Регистрация: 7.03.2016
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