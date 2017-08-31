Защитник сборной Бельгии Менье оформил хет-трик и сделал 4 голевые передачи в матче с Гибралтаром

Чемпионат мира-2018



Группа H



7 тур



Бельгия - Гибралтар 9:0



Голы: Ибрахим, 15 (авто.), Менье, 18, Лукаку, 21, Витсель, 27, Лукаку, 38, Азар, 45, Менье, 60, 67, Лукаку, 84 (пен.)

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 сборной Бельгии разгромила команду Гибралтара со счётом 9:0. Сам по себе такой результат вряд ли кого-то сильно удивил, учитывая разницу в классе между соперниками. Но потрясающим образом её использовал правый защитник "ПСЖ" Тома Менье. Защитник, конкурентом которого в этом сезоне будет Дани Алвес, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи на партнёров.: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Азар (Т. Азар, 77), Феррейра-Карраско, Витсель, Брёйне (Тилеманс, 84), Мертенс (Дембеле, 46), Лукаку: Ибрахим, Чиполина, Гарси, Чиполина, Барнетт, Кашаро (Гиллинг, 74), Оливеро, Босио (Паси, 46), Уолкер, Кашаро, Эрнандес (Понс, 61): Гиллинг, 85: Витсель, 40, Барнетт, 82