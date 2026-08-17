Мостовой: "Балтика" не заслужила поражения в матче со "Спартаком"

- Даку хорошо сыграл в этом матче, сделал голевую передачу на Угальде, который был одним из лучших. Неудивительно, что оба форварда были вместе на поле, тем более, что Даку сыграл в качестве плеймейкера перед голом.
Он полезно сыграл против "Балтики", но калининградцы не заслужили поражения в этом матче, - приводит слова Мостового Metaratings.
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде и Пабло Солари, в составе калининградцев - Андрей Мендель. Новичок столичного клуба Мирлинд Даку в этой встрече отметился голевой передачей на Угальде.
После 4 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. Возглавляет турнирную таблицу "Краснодар" с 12 баллами.