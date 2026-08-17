По информации источника, Алексей Батраков присоединится к "Галатсараю" на этой неделе - ожидается, что полузащитник попадет в заявку команды на матч с "Эрзурумспором", который состоится 21 августа.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Локомотив" получит от "Галатасарая" за трансфер Алексея Батракова около 30 миллионов евро. Отмечалось, что россиянин будет зарабатывать около 3,5 миллионов евро в год.
Всего Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.
Источник: Sporx со ссылкой на Sabah.
Стало известно, когда Батраков станет игроком "Галатасарая" - источник
Алексей Батраков близок к переходу в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"