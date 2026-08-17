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Футболист "Крыльев Советов" высказался о возможном переходе в "Локомотив"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин отреагировал на слухи о его возможном переходе в "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Бабкина, он ничего не знает о возможном переходе и лишь читал новости об этом.

- Я честно скажу – ничего об этом не знаю. Мне никто ничего не говорил. Пока только, как и вы, читал эти инсайды и новости.

Но мне в принципе и не надо об этом знать. Моё дело — тренироваться, играть и помогать тому клубу, которому я сейчас принадлежу, а это самарские "Крылья", - приводит слова Бабкина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Бабкину, который является воспитанником "железнодорожников".

Бабкин выступает за самарцев с 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 113 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро, его контракт с волжанами рассчитан до лета 2029 года.

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