Футболист "Крыльев Советов" высказался о возможном переходе в "Локомотив"

- Я честно скажу – ничего об этом не знаю. Мне никто ничего не говорил. Пока только, как и вы, читал эти инсайды и новости.
Но мне в принципе и не надо об этом знать. Моё дело — тренироваться, играть и помогать тому клубу, которому я сейчас принадлежу, а это самарские "Крылья", - приводит слова Бабкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Бабкину, который является воспитанником "железнодорожников".
Бабкин выступает за самарцев с 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 113 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро, его контракт с волжанами рассчитан до лета 2029 года.