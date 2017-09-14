Баклан будет не символом, а маскотом стадиона "Санкт-Петербург"

Персонажем-талисманом стадиона "Санкт-Петербург" в сезоне-2017/18 будет баклан, рассказали в пресс-службе "Зенита", который проводит на арене на Крестовском острове домашние матчи.Ранее в СМИ появилась информация, что баклан станет символом стадиона. В пресс-службе "Зенита" пояснили, что на самом деле речь идет только о том, что баклан будет маскотом арены."Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона", - сказали в пресс-службе. Первое появление баклана-маскота на арене "Санкт-Петербург" запланировано на октябрь.