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Баклан будет не символом, а маскотом стадиона "Санкт-Петербург"

Персонажем-талисманом стадиона "Санкт-Петербург" в сезоне-2017/18 будет баклан, рассказали в пресс-службе "Зенита", который проводит на арене на Крестовском острове домашние матчи.

Ранее в СМИ появилась информация, что баклан станет символом стадиона. В пресс-службе "Зенита" пояснили, что на самом деле речь идет только о том, что баклан будет маскотом арены.

"Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона", - сказали в пресс-службе. Первое появление баклана-маскота на арене "Санкт-Петербург" запланировано на октябрь.

ТАСС
Сегодня, 18:36
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(2)
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:13) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
бакалан должен быть символом всего Российского футбола! руководят бакланы и играют они же!
Регистрация: 10.07.2009
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Можно и третьего баклана выпустить - мутко.

Этот в костюме свиньи будет на Открывашке прыгать...Нам чужого не надо, своих гондонов хватает...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Хитрый Лис
В костюме надеюсь будет скакать сам вице-губернатор? Можно и губера выпустить, пусть будут два баклана. Все равно ни на что большее как на роль клоунов они не способны.

Можно и третьего баклана выпустить - мутко.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:43) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
В костюме надеюсь будет скакать сам вице-губернатор? Можно и губера выпустить, пусть будут два баклана. Все равно ни на что большее как на роль клоунов они не способны.
Регистрация: 19.03.2010
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