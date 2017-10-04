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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Колин Смит: строительство стадиона в Калининграде идёт в хорошем темпе
Работы по строительству стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идут в хорошем темпе, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
"Что касается готовности стадиона в Калининграде, работы идут в хорошем темпе, нам сказали, что нет никаких рисков по срыву крайнего срока, который намечен на конец года. Мы будем внимательно следить за выполнением, чтобы тестовые матчи в марте прошли хорошо. Как вы могли убедиться, вокруг стадиона предстоит многое сделать. Мост, эстакады - все должно быть готово вовремя. Как только будет завершено строительство стадиона, мы займемся прилегающей территорией, установкой временных сооружений. Нам придется увеличить некоторые площади, создать временные объекты", - цитирует Смита ТАСС.
"Что касается готовности стадиона в Калининграде, работы идут в хорошем темпе, нам сказали, что нет никаких рисков по срыву крайнего срока, который намечен на конец года. Мы будем внимательно следить за выполнением, чтобы тестовые матчи в марте прошли хорошо. Как вы могли убедиться, вокруг стадиона предстоит многое сделать. Мост, эстакады - все должно быть готово вовремя. Как только будет завершено строительство стадиона, мы займемся прилегающей территорией, установкой временных сооружений. Нам придется увеличить некоторые площади, создать временные объекты", - цитирует Смита ТАСС.
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