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Колин Смит: строительство стадиона в Калининграде идёт в хорошем темпе

Работы по строительству стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 идут в хорошем темпе, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Что касается готовности стадиона в Калининграде, работы идут в хорошем темпе, нам сказали, что нет никаких рисков по срыву крайнего срока, который намечен на конец года. Мы будем внимательно следить за выполнением, чтобы тестовые матчи в марте прошли хорошо. Как вы могли убедиться, вокруг стадиона предстоит многое сделать. Мост, эстакады - все должно быть готово вовремя. Как только будет завершено строительство стадиона, мы займемся прилегающей территорией, установкой временных сооружений. Нам придется увеличить некоторые площади, создать временные объекты", - цитирует Смита ТАСС.
Сегодня, 22:09
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Немцы для себя строят - поэтому хорошо !!! )))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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