Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил подготовку стадиона в Нижнем Новгороде

Первый заместитель строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий высоко оценил подготовку стадиона в Нижнем Новгороде, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Очевидно, что заказчик, генподрядчик, региональные власти проделали огромную работу. Готовность высокая, стадион получился очень красивый", - цитируют в пресс-службе Ставицкого. Также он отметил, что своевременный ввод в эксплуатацию всех футбольных арен - задача, приоритет которой на Госсовете обозначил президент РФ Владимир Путин, поэтому работа предстоит "напряженная".Как отметили в пресс-службе, комиссия осмотрела строящиеся трибуны, внутренние помещения, футбольное поле, на котором до конца октября будут завершены работы по прошивке газона. На сегодняшний день на стадионе смонтировано около 75% кровли, на трибунах установлены более 30 тыс. кресел, продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу инженерных сетей, в строительстве задействованы более 2 тыс. человек. Также продолжается подготовка городской инфраструктуры."В завершающей стадии находится реконструкция проспекта Молодежный, завершилась серьезная кампания по ремонту дорог нижегородской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в активной стадии строительство метро, а также дорог вокруг стадиона", - приводят слова Аверина в пресс-службе.