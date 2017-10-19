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Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчах

Дед Мороз из Великого Устюга по приглашению болельщиков готовится посетить все матчи ЧМ-2018, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу - 2018 и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим этот вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в этом чемпионате для поддержки футбольных команд, в том числе и сборной России", - рассказал ТАСС Кувшинников.

Он подчеркнул, что "Дед Мороз - это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата".

"Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила", - отметил губернатор.
Сегодня, 18:45
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