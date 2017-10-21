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Дмитрий Песков: Путин будет рад видеть на ЧМ и Блаттера, и Платини

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о ситуации с возможным приездом на ЧМ-2018 бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера.

"Чемпионат мира по футболу – это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться. Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья. Вы знаете, что с Блаттером у Путина давние дружеские отношения, он хорошо знаком и с Платини. Поэтому, конечно, их будут рады видеть в Москве", - цитирует Пескова ТАСС.

Блаттер заявил, что Путин пригласил его приехать на ЧМ. В то же время бывший президент УЕФА Мишель Платини пока такого приглашения не получал.

В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих функционеров был сокращен до шести лет. При этом Блаттер и Платини могут посещать футбольные матчи только как частные лица, то есть им необходимо самостоятельно приобретать билеты.
Теги: Песков Путин Блаттер Платини
Сегодня, 02:26
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