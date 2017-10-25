Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Подготовка тренировочных площадок к ЧМ-2018 в Петербурге идет по графику

Работы по подготовке тренировочных площадок к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге идут в соответствии с установленными сроками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Смольного по итогам осмотра объектов губернатором города Георгием Полтавченко.

"Губернатор Георгий Полтавченко проинспектировал ход работ на тренировочных площадках чемпионата мира по футболу, которые создаются в пригородах Санкт-Петербурга. Все работы проводятся в установленные государственными контрактами сроки", - говорится в сообщении.

В частности, на площадке в Зеленогорске завершены работы по реконструкции основного и технического корпусов, инженерных сетей, устройству натурального рулонного газона, установлены системы дренажа, автополива и подогрева футбольного поля, освещение и необходимое оборудование. В настоящий момент завершаются отделочные работы в корпусах, установка систем связи и безопасности. На площадке в Петродворцовом районе строится новое здание корпуса для команд, появилось футбольное поле с натуральным газоном. Сейчас ведутся работы по установке инженерных сетей, системы освещения и обустройству парковки.

В Смольном также отметили, что для всех площадок определены гостиницы, в которых будут жить команды - участницы чемпионата.
Сегодня, 17:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.