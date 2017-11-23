Михаил Дегтярев: вбросы в СМИ со стороны стран Запада не должны испортить ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что все отстраненные спортсмены будут обжаловать решения МОК в Спортивном арбитражном суде."Ни для кого не секрет, что на протяжении последнего времени идет информационное противостояние между Россией и странами Запада, которое сопровождается постоянными вбросами в СМИ негативной недостоверной информации о наших спортсменах. Сфера спорта выбрана не случайно. В России сильнейшие спортсмены, а за ними стоит вся страна болельщиков. Поэтому удар пусть даже по нескольким российским спортсменам задевает чувства максимально большой аудитории патриотически настроенных граждан.Ситуация с каждым днем все больше обостряется. Я думаю, что все эти провокации, попытки деморализовать нашу сборную, отстранить спортсменов от Олимпиады-2018, сорвать чемпионат мира по футболу и другие инсинуации имеют цель привести общество в движение в период перед президентскими выборами в России, подорвать доверие к государственной власти.Разумеется, и мы не должны сидеть сложа руки. Все отстраненные спортсмены будут обжаловать решения МОК в Спортивном арбитражном суде, остальные – активно готовиться к предстоящей Олимпиаде. Также уверен, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России на высоком организационном уровне. Нельзя позволить испортить этот праздник спорта, дружбы и справедливого духа соперничества", – говорится в заявлении Дегтярева на официальном сайте комитета.