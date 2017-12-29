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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Колыванов: чемпионат мира - главное событие 2018 года для всей страны
Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов рассказал, чем ему запомнился уходящий год.
"Прежде всего это победой "Спартака". Все-таки они давно не выигрывали. Их можно поздравить с этим событием. Если брать во внимание концовку чемпионата этого сезона, то стоит отметить "Локомотив", который удивил. Никто не ожидал, что он так хорошо сыграет в первой части чемпионата. Команда в первую очередь показала качественную организацию и по праву заслуживает первое место. Какие ожидания на грядущий год? Ждем прежде всего чемпионат мира. Это главное событие для всей нашей страны. Желаю нашей сборной показать хороший футбол, выйти из группы и как можно дальше пройти. Мы будем все болеть и переживать. Также хочется, чтобы домашний Мундиаль прошел на высоком уровне, чтобы чемпионат запомнился всем людям, которые приедут к нам болеть за свои команды. Нашим болельщикам, в свою очередь, желаю сполна насладиться этим большим событием", - цитирует Колыванова "Евро-футбол".
"Прежде всего это победой "Спартака". Все-таки они давно не выигрывали. Их можно поздравить с этим событием. Если брать во внимание концовку чемпионата этого сезона, то стоит отметить "Локомотив", который удивил. Никто не ожидал, что он так хорошо сыграет в первой части чемпионата. Команда в первую очередь показала качественную организацию и по праву заслуживает первое место. Какие ожидания на грядущий год? Ждем прежде всего чемпионат мира. Это главное событие для всей нашей страны. Желаю нашей сборной показать хороший футбол, выйти из группы и как можно дальше пройти. Мы будем все болеть и переживать. Также хочется, чтобы домашний Мундиаль прошел на высоком уровне, чтобы чемпионат запомнился всем людям, которые приедут к нам болеть за свои команды. Нашим болельщикам, в свою очередь, желаю сполна насладиться этим большим событием", - цитирует Колыванова "Евро-футбол".
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