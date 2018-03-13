Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:39
Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие (4)
Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие (4)
13:49
Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться (10)
Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться (10)
12:35
Сборная неудачников 22-го тура (8)
Сборная неудачников 22-го тура (8)
11:49
Российский болельщик был арестован в Мюнхене и доставлен в Марсель, ему грозит до 15 лет тюрьмы (4)
Российский болельщик был арестован в Мюнхене и доставлен в Марсель, ему грозит до 15 лет тюрьмы (4)
10:57
Гаджи Гаджиев: может, Якубко в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из "Амкара" (2)
Гаджи Гаджиев: может, Якубко в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из "Амкара" (2)
09:29
Игорь Акинфеев: никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их никогда не видел (8)
Игорь Акинфеев: никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их никогда не видел (8)
Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург
Чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург".
Бразилец приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира в России. Кака побывал на экскурсии по арене, почеканил мяч на газоне арены и поделился впечатлениями от визита в Петербург.
"Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей", - сказал Кака.
ФК "Зенит"
Бразилец приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира в России. Кака побывал на экскурсии по арене, почеканил мяч на газоне арены и поделился впечатлениями от визита в Петербург.
"Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей", - сказал Кака.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.