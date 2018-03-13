Чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург".Бразилец приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира в России. Кака побывал на экскурсии по арене, почеканил мяч на газоне арены и поделился впечатлениями от визита в Петербург."Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей", - сказал Кака.