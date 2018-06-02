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Сергей Шавло: очень грубо называть наших футболистов бездарями
Экс-полузащитник сборной СССР Сергей Шавло поделился мнением о критике в адрес игроков сборной России после товарищеского матча с Австрией (0:1).
"Болью сборную России нельзя назвать, просто мы в поисках, и поздно всё это началось. Где-то времени на подготовку не хватает, потом были травмы — объективные причины. Сейчас бы играли Васин с Джикией, и всё было бы немножко по-другому. Кокорин сломан. Называть наших футболистов бездарями очень грубо. Я бы сказал, что ребята все талантливые и толковые, но некоторым ещё не хватает опыта. Это касается молодёжи. У нас такой перекос: или плотно за 30 несколько игроков, или ребята, которые совсем не участвовали в таких соревнованиях. Будем надеяться, что сплав опыта и молодости проявит себя.
Игнашевич в 38 лет выглядел достойно против сборной Австрии. Да, соревноваться с Салахом в скорости он не может — это физиология, но предвидеть и что-то подсказать — у него есть опыт. Для сборной Игнашевич — хорошее подспорье. Семёнов и Кутепов — ребята молодые и не имеют такого опыта игры. Можно поставить, но, к сожалению, здесь должен быть опытный игрок. Если взять вертикальную среднюю линию, у нас здесь Акинфеев и Игнашевич. В средней линии тоже хотелось, чтобы был один дядька. Хотя там есть Жирков и Самедов. Будет впереди один или два нападающих — это уже решение тренера будет.
Немножко озадачило, что в игре с австрийцами было мало моментов. Здесь хотелось бы более сильную атакующую мощь иметь. С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы должны будем забивать", - цитирует Шавло "Чемпионат.сом".
"Болью сборную России нельзя назвать, просто мы в поисках, и поздно всё это началось. Где-то времени на подготовку не хватает, потом были травмы — объективные причины. Сейчас бы играли Васин с Джикией, и всё было бы немножко по-другому. Кокорин сломан. Называть наших футболистов бездарями очень грубо. Я бы сказал, что ребята все талантливые и толковые, но некоторым ещё не хватает опыта. Это касается молодёжи. У нас такой перекос: или плотно за 30 несколько игроков, или ребята, которые совсем не участвовали в таких соревнованиях. Будем надеяться, что сплав опыта и молодости проявит себя.
Игнашевич в 38 лет выглядел достойно против сборной Австрии. Да, соревноваться с Салахом в скорости он не может — это физиология, но предвидеть и что-то подсказать — у него есть опыт. Для сборной Игнашевич — хорошее подспорье. Семёнов и Кутепов — ребята молодые и не имеют такого опыта игры. Можно поставить, но, к сожалению, здесь должен быть опытный игрок. Если взять вертикальную среднюю линию, у нас здесь Акинфеев и Игнашевич. В средней линии тоже хотелось, чтобы был один дядька. Хотя там есть Жирков и Самедов. Будет впереди один или два нападающих — это уже решение тренера будет.
Немножко озадачило, что в игре с австрийцами было мало моментов. Здесь хотелось бы более сильную атакующую мощь иметь. С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы должны будем забивать", - цитирует Шавло "Чемпионат.сом".
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