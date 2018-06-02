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Сергей Шавло: очень грубо называть наших футболистов бездарями

Экс-полузащитник сборной СССР Сергей Шавло поделился мнением о критике в адрес игроков сборной России после товарищеского матча с Австрией (0:1).

"Болью сборную России нельзя назвать, просто мы в поисках, и поздно всё это началось. Где-то времени на подготовку не хватает, потом были травмы — объективные причины. Сейчас бы играли Васин с Джикией, и всё было бы немножко по-другому. Кокорин сломан. Называть наших футболистов бездарями очень грубо. Я бы сказал, что ребята все талантливые и толковые, но некоторым ещё не хватает опыта. Это касается молодёжи. У нас такой перекос: или плотно за 30 несколько игроков, или ребята, которые совсем не участвовали в таких соревнованиях. Будем надеяться, что сплав опыта и молодости проявит себя.

Игнашевич в 38 лет выглядел достойно против сборной Австрии. Да, соревноваться с Салахом в скорости он не может — это физиология, но предвидеть и что-то подсказать — у него есть опыт. Для сборной Игнашевич — хорошее подспорье. Семёнов и Кутепов — ребята молодые и не имеют такого опыта игры. Можно поставить, но, к сожалению, здесь должен быть опытный игрок. Если взять вертикальную среднюю линию, у нас здесь Акинфеев и Игнашевич. В средней линии тоже хотелось, чтобы был один дядька. Хотя там есть Жирков и Самедов. Будет впереди один или два нападающих — это уже решение тренера будет.

Немножко озадачило, что в игре с австрийцами было мало моментов. Здесь хотелось бы более сильную атакующую мощь иметь. С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы должны будем забивать", - цитирует Шавло "Чемпионат.сом".
Теги: Шавло Сборная России
Сегодня, 18:33
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№7 Написал: Kostik (Сегодня, 19:33) #
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online

Неубедительно
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:14) #
  • 0
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Последние поколения футболистов интересуют только деньги. Вот и вся причина такой игры.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (3)
online

А мы не всех. Шлюбу, Игогошича и Граната пока


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Краснодар»
наших футболистов надо называть бессовестными, безответственными и бессердечными. Они выходят зарабатывать, а надо играть, творить, биться до конца и чтоб с душой!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неожиданно это слышать от спартаковца, постоянно поливающих своих футболистов, после мало-мальской осечки. Может Шавло с годами изменился, и отрыв от свиней сказывается на нём положительно..., но что-то тут не так?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
СЕРГЕЙ ШАВЛО: ОЧЕНЬ ГРУБО НАЗЫВАТЬ НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ БЕЗДАРЯМИ
Полностью согласен: футболисты-это лишь фигуры на шахматной доске,они не лучше игроков других сборных,но однозначно и не хуже. И если нет результата,то бездарь-однозначно тренер! тем более,мы уже видели,что с игроками сборной Риссии можно работать и добиваться результата...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:45) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так и мы о том, что тренер 0


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
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