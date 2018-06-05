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Сборная России в матче с Турцией нанесла один удар в створ
Сборная России в матче с Турцией (1:1) уступила сопернику по ударам.
Россияне нанесли 7 ударов в сторону ворот, попав в створ всего один раз. Турция пробила по воротам Игоря Акинфеева 9 раз, дважды попав в створ.
Интересно, что единственный удар в створ ворот (в исполнении Александра Самедова) стал голевым. Кроме того, в предыдущем матче с Австрией россияне вообще ни разу не пробили в створ.
Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира — 2018. На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
Россияне нанесли 7 ударов в сторону ворот, попав в створ всего один раз. Турция пробила по воротам Игоря Акинфеева 9 раз, дважды попав в створ.
Интересно, что единственный удар в створ ворот (в исполнении Александра Самедова) стал голевым. Кроме того, в предыдущем матче с Австрией россияне вообще ни разу не пробили в створ.
Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира — 2018. На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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