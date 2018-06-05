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Сборная России в матче с Турцией нанесла один удар в створ

Сборная России в матче с Турцией (1:1) уступила сопернику по ударам.

Россияне нанесли 7 ударов в сторону ворот, попав в створ всего один раз. Турция пробила по воротам Игоря Акинфеева 9 раз, дважды попав в створ.

Интересно, что единственный удар в створ ворот (в исполнении Александра Самедова) стал голевым. Кроме того, в предыдущем матче с Австрией россияне вообще ни разу не пробили в створ.

Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира — 2018. На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 21:09
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23
(3)
№23 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bobovzenit
Сборная России в матче с Турцией нанесла один удар в створ


С Австрией ни одного. С Турцией один. Это прогресс. С Саудовской Аравией два удара нанесём.

Ага!Один по чужим,один по своим!И не известно,в какие забьют!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: pivas (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (1)

Выполнена главная задача подготовки к ЧМ - скрыт невероятный потенциал сборной РФ . 14 июня - момент истины .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№21 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Сборная России в матче с Турцией нанесла один удар в створ


С Австрией ни одного. С Турцией один. Это прогресс. С Саудовской Аравией два удара нанесём.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Боялись за защиту , а пока беда реальная в атаке
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№19 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (0)

Я насчитал минимум два удара в створ.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№18 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Удар? Просто срезался joy
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№17 Написал: Asking (Сегодня, 21:30) #
  • +7
  •  (13)

Рыба гниет с головы. Как узнали, что ЧМ будет в России - надо было готовить сборную, задвинуть клубные интересы, даже ЧМ с ЧЕ похерить было допустимо.
Но внятной программы подготовки сборной к домашнему ЧМ не было. То, что на уровне тренер-команда - это только отражение бардака выше уровнем, и бардак точно такой же - не было четкого плана подготовки команды хотя бы на 2 года.
Вот итог. Как мы будем играть, кем играть, какие цели... Ничего нет.
Правильно коммент под конец сказал - мы не готовы к ЧМ ни по одному пункту


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№16 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ньюкасл»
По логике болельщиков КРИПа в этом виноват Акинфеев laughing smile
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Нууу как говорится, с такими показателями первое место наше...Своей игрой всех тренеров сборных ввели в заблуждение... blush
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Прогресс однако. В следующем матче будет два.

Или ни одного.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: Forward Москва (Сегодня, 21:26) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Такой сборной никакой тренер не поможет. Даже Зидан тут бессилен
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Прогресс однако. В следующем матче будет два.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Юлий Цезарь
Отгадайте загадку: Лысый, но не Зидан; с усами, но не Боярский; стоит у бровки поля, но не тренер? smile

ФИЗРУК ОСЕТИНСКИЙ!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№10 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:23) #
  • +4
  •  (12)

Отгадайте загадку: Лысый, но не Зидан; с усами, но не Боярский; стоит у бровки поля, но не тренер? smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а говорят у сборной нет прогресса stuck_out_tongue
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это их предел!!!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Сборная и главный тренер - говно. Иждивенцы хреновы на шее народа.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (4)

Зато какой!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
БЕЗНАДЕГА.СРУ((((((


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Это наверное и есть секретная тактика Черчесова - он как бывший вратарь сделал все, чтобы игроки оставили ворота в неприкосновенности, но все как всегда пошло через одно место и они это делают для ворот соперника... Самедову сегодня выговор от Черчесова прилетит - нарушил отработанную на тренировках тактику
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
1 удар в двух матчах... Черчес, шёл бы ты нах, "тренер"


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 21:12) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
СМОЛОВ готовится.................................. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Играем как лузеры с молодежкой Турции... тьфу! Второй тайм - сплошное владение мячом Турцией. У нас - ни одного опасного удара в створ. Это тихий ужас какой-то...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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