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Александр Головин: в атаке получилось неплохо, не хватало завершающего паса
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Турции.
- В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.
- Как оцениваете гол Самедова?
- Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Мы готовились к этому, готовились к сопернику. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и будем готовиться к Саудовской Аравии. Обе игры полезные - и с Австрией, и Турцией. Где-то неправильные расстановки, где-то неправильно прессинговали. Сейчас тренер расскажет, что лучше.
- Вам комфортно на вашей позиции в сборной?
- По поводу моей позиции на поле могу сказать, что мне все равно, где играть — в центре или слева. Все равно я больше атакую.
Rusfootball.info
- В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.
- Как оцениваете гол Самедова?
- Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Мы готовились к этому, готовились к сопернику. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и будем готовиться к Саудовской Аравии. Обе игры полезные - и с Австрией, и Турцией. Где-то неправильные расстановки, где-то неправильно прессинговали. Сейчас тренер расскажет, что лучше.
- Вам комфортно на вашей позиции в сборной?
- По поводу моей позиции на поле могу сказать, что мне все равно, где играть — в центре или слева. Все равно я больше атакую.
Rusfootball.info
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