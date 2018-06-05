Александр Головин: в атаке получилось неплохо, не хватало завершающего паса

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Турции.- В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.- Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Мы готовились к этому, готовились к сопернику. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и будем готовиться к Саудовской Аравии. Обе игры полезные - и с Австрией, и Турцией. Где-то неправильные расстановки, где-то неправильно прессинговали. Сейчас тренер расскажет, что лучше.- По поводу моей позиции на поле могу сказать, что мне все равно, где играть — в центре или слева. Все равно я больше атакую.