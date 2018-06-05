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Александр Головин: в атаке получилось неплохо, не хватало завершающего паса

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Турции.

- В атаке получилось неплохо. Не хватало завершающего паса, но действовали лучше, чем в матче с Австрией. Сейчас легче, сбавили нагрузки на тренировках.

- Как оцениваете гол Самедова?

- Что касается нашего гола, то мы готовились к тому, как соперник выходит из защиты, играя низом. Мы готовились к этому, готовились к сопернику. Понятно, что впереди чемпионат мира, но мы готовились и к этой игре с Турцией. Сейчас отдохнем и будем готовиться к Саудовской Аравии. Обе игры полезные - и с Австрией, и Турцией. Где-то неправильные расстановки, где-то неправильно прессинговали. Сейчас тренер расскажет, что лучше.

- Вам комфортно на вашей позиции в сборной?

- По поводу моей позиции на поле могу сказать, что мне все равно, где играть — в центре или слева. Все равно я больше атакую.

Rusfootball.info
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 22:30
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(1)
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 23:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Прав Сашка - все уже поняли, что будущие чемпионы мира усыпляют соперников - мало патриотизьма в канавах и сортирах - МАЛО!!!!!

Да не, достаточно поцтреотизма, видимо, если сообщение Ваше заминусовали
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 23:01) #
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Распиаренное г и мечта всей Европы за 40 миллионов рассуждает о своём неумении играть в футбол
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Он наверное не в курсе что в атаке главное последний пас и точный удар
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прав Сашка - все уже поняли, что будущие чемпионы мира усыпляют соперников - мало патриотизьма в канавах и сортирах - МАЛО!!!!!
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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