Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119548
Политика и события в стране и мире 4302
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

Дмитрий Хлестов: сборная России выстрелит на ЧМ-2018

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Хлестов считает, что от сборной России можно ждать сюрпризов на чемпионате мира 2018 года.

"Я не согласен с теми, кто называют сборную России самой слабой командой турнира. Я это понимают так: будет пять-шесть команд-фаворитов чемпионата мира, которые будут вести борьбу за кубок. Остальные находятся в равных условиях: кто-то выстрелит, кто-то — нет. Среди этих команд будет и сборная России. Но даже если ребята вылетят, будет за кого поболеть", - цитирует Хлестова Р-Спорт.

Теги: Хлестов Сборная России
Сегодня, 11:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если не выстрелим, так пукнем...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Если выстрелит ,то хотелось бы не холостыми ..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Любая сборная может добиться положительного результата на чемпионате мира по футболу, включая команду России, заявил РИА Новости семикратный чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Хлестов.


Я это понимаю так: будет пять-шесть команд-фаворитов чемпионата мира, которые будут вести борьбу за кубок. Остальные находятся в равных условиях: кто-то выстрелит, кто-то – нет. Среди этих команд может оказаться сборная России.

Хлестов даже расшифровал, как надо понимать его слова!

Но, нет - нужна не истина. Нужен кричащий заголовок.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: dima0501 (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (2)

Нет не выстрелит,вызов Игнашевча , это диагноз.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Блин, русфутбол, как можно не понять, что он не сказал "СБОРНАЯ РОССИИ ВЫСТРЕЛИТ НА ЧМ-2018"???


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 11:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
выстрелит разве что себе в затылок
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№1 Написал: kruga (Сегодня, 11:52) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
себе в ногу...


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.