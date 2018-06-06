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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Федор Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова
Известный российский тренер Федор Щербаченко призвал общественность в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику и не хаять сборную России.
"Многие сейчас критикуют Черчесова за состав. Но если посмотреть, наш тренерский штаб ищет оптимальный вариант, в том числе и из-за травм. Не понравился Кудряшов и Гранат - выпустил Кутепова. Не устроил в опорной зоне Кузяев - дал шанс Газинскому.
Черчесов сам понимает, что не все идеально. А футбольную общественность я призываю в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику, не хаять наших ребят. Им нужна наша поддержка, мы можем передать футболистам свою уверенность. А уж потом можно будет спрашивать за результат.
И еще. Считаю, Черчесов вызвал лучших россиян, которые здорово проявили себя в своих клубах. А кого он еще мог позвать? Однако стоит заметить, что все-таки на ведущих ролях в клубах РФПЛ находятся легионеры.
Я поддерживаю флеш-моб, который запустил Иван Ургант - "Усы надежды". В общем, поэтому не сбриваю усы и поддерживаю Станислава Черчесова и нашу сборную", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
"Многие сейчас критикуют Черчесова за состав. Но если посмотреть, наш тренерский штаб ищет оптимальный вариант, в том числе и из-за травм. Не понравился Кудряшов и Гранат - выпустил Кутепова. Не устроил в опорной зоне Кузяев - дал шанс Газинскому.
Черчесов сам понимает, что не все идеально. А футбольную общественность я призываю в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику, не хаять наших ребят. Им нужна наша поддержка, мы можем передать футболистам свою уверенность. А уж потом можно будет спрашивать за результат.
И еще. Считаю, Черчесов вызвал лучших россиян, которые здорово проявили себя в своих клубах. А кого он еще мог позвать? Однако стоит заметить, что все-таки на ведущих ролях в клубах РФПЛ находятся легионеры.
Я поддерживаю флеш-моб, который запустил Иван Ургант - "Усы надежды". В общем, поэтому не сбриваю усы и поддерживаю Станислава Черчесова и нашу сборную", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
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