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Федор Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова

Известный российский тренер Федор Щербаченко призвал общественность в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику и не хаять сборную России.

"Многие сейчас критикуют Черчесова за состав. Но если посмотреть, наш тренерский штаб ищет оптимальный вариант, в том числе и из-за травм. Не понравился Кудряшов и Гранат - выпустил Кутепова. Не устроил в опорной зоне Кузяев - дал шанс Газинскому.

Черчесов сам понимает, что не все идеально. А футбольную общественность я призываю в оставшуюся до чемпионата мира неделю забыть про критику, не хаять наших ребят. Им нужна наша поддержка, мы можем передать футболистам свою уверенность. А уж потом можно будет спрашивать за результат.

И еще. Считаю, Черчесов вызвал лучших россиян, которые здорово проявили себя в своих клубах. А кого он еще мог позвать? Однако стоит заметить, что все-таки на ведущих ролях в клубах РФПЛ находятся легионеры.

Я поддерживаю флеш-моб, который запустил Иван Ургант - "Усы надежды". В общем, поэтому не сбриваю усы и поддерживаю Станислава Черчесова и нашу сборную", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Щербаченко Черчесов
Сегодня, 20:24
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№2 Написал: Asking (Сегодня, 21:11) #
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online

Предлагаю Щербаченке в поддержку Черчесову - сбрить усы у Газаева! Хоть какой-то позитив от ЧМ останется...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
иди нахер
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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