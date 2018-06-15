На зубах: Уругвай на 90-й минуте дожал Египет

Чемпионат мира-2018

Группа A / 1-й тур

Египет – Уругвай 0:1

Гол: Хименес, 90

Сборная России теперь не в одиночестве возглавляет группу «А», об этом стало известно после того, как Уругвай на последних минутах разобрался с Египтом. О втором матче на чемпионате мира в отчетеЭль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 51), Эль-Саид, Варда (Собха, 85), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 61), Бентанкур, Весино (Торрейра, 88), де Арраскаэта (Родригес, 61), Суарес, Кавани.Трезеге, 90+4, Хегази, 90+5В России два вечных вопроса: «Кто виноват? и «Что делать», а вот в Египте все последние дни он, наверное, один и звучал следующим образом: «Выйдет ли Салах в матче против Уругвая?» Именно Мо была посвящена подавляющая часть предматчевой пресс-конференции Эктора Купера, на которой скучал 45-летний ветеран Эль-Хаддари. Правда, в матче ему подобного не позволили бы, все-таки противостоял двукратный чемпион мира (пусть это и было давно), который два последних мундиаля непременно выходит из группы, а на острие – великие и ужасные Суарес и Кавани.Египет перед матчем проигрывал по этим показателям – и звезда только одна, и на чемпионатах мира последний раз были 28 лет назад, кроме того, оказалось, что и болельщиков из Африки приехало меньше – 2 тысячи против 6. Вся «Екатеринбург Арена» заполнена не была, пустовали дорогие места по центру, но пришедшие оказались вознаграждены появлением трех Мохамедов, среди которых не было самого главного. Оскар Табарес не преподнес сюрпризов, если только не считать таким появление в основе Варелы (не путать с португальцем), который провел за сборную всего 3 матча.Уругвай на правах фаворита прибрал мяч и первым нанес удар в створ ворот, неудивительно, что первопроходцем выступил Кавани, проверив эль-Шенави несильным ударом из-за пределов штрафной площади. Египтяне в долгу не остались и ответили не слишком казистым ударом своего 21-го номера, это был Трезеге, не Давид. После разведки боем появилась уже настоящая опасность, одна из так любимых уругвайцами контратак завершилась неточным ударом Суареса, обычно он такие моменты щелкает на раз-два, видимо, еще не прошла акклиматизация к суровому уральскому лету.По этим минутам стоит отметить прессинг-машину египтян, заставлявшую центральную ось полузащитников небесно-голубых опускаться все глубже, чтобы принять мяч. Потому неудивителен гул уругвайских фанатов в адрес своих игроков. Досталось даже Суаресу, загубившему железный момент после углового, когда все были отыграны, оставалось только попасть в створ. А вот в битве болельщиков победу пока одерживали «фараоны», на 26-й минуте посвятившие песню Салаху, которому сегодня исполнилось 26 лет.Когда-то прогрессивный Эктор Купер с возрастом и опытом стал прагматиком, поставил отменную защитную игру Египту, с которой Уругвай ничего не мог поделать, лишь пара проходов Варелы по правому флангу, промахи Суареса и заблокированный удар Кавани, для победы этого было явно недостаточно. В концовке тайма даже Годин совершил слаломный проход до чужих ворот, но его потенциал бездарно угробил де Араскаэтта плохой обработкой мяча. Перерыв, в котором каждой команде было о чем подумать: Египту – об усилении атаки (одних навесов при живых Године и Хименесе явно мало), Уругваю – о плане «Б».Второй тайм начался тем же, чем закончился первый – нереализованным моментом Суареса, для которого Кавани сделал отменную передачу. На 49-й минуте последовала первая замена – вместо травмированного Хамеда вышел Морси. Примечательно, что последний сезон он провел за «Уиган» в третьем по силе дивизионе страны. Своим ходом практически мгновенно ответил Табарес (ему и Куперу на двоих 133 года, это 6 Головиных, занимательная арифметика от Rusfootball.info), выпустив Кристиана Родригеса вместо инертного де Араскаэтты, не отработал он еще свой десятый номер.После часа игрового времени стали появляться свободные зоны, игроки не добегали, команды раскрывались, причем Египет проводил не меньше времени в атаке, чем Уругвай. Возможно, двукратных чемпионов мира смущали болельщики «фараонов», встречавшие гулом каждую позиционную атаку соперника, Это их второе любимое занятие во втором тайме, первое, конечно, мольба к Куперу с просьбой выпустить Салаха.Но так ли он был нужен в стартовой игре, лучше придержать, чтобы к России Мо оказался полностью готовым, а очко по такой игре виделось очень солидным результатом. В последние 10 минут Суарес запорол очередной момент. Кавани второй раз за тайм вывел Луиса один на один, но тот стал обводить вратаря, выцепившего мяч.Поняв, что у него не идет, форвард «Барселоны» поменялся с ролями с Кавани. Для начала скинул мяч – нападающий «ПСЖ», казалось, уже забивал, но эль-Шенави оказался на высоте в прямом и переносном смысле, однозначно, сейв тура, хотя выбор сейчас не большой. А затем Суарес доверил Эдинсону пробить штрафной, там вратарь голкипера уже не мог помочь, но на выручку пришла штанга.И все же Египту не удалось зацепить ничью, невысокие футболисты в самой концовке не совладали с высокими уругвайцами – Хименес выиграл борьбу у эль-Ненни и направил мяч в сетку, после чего наконец-то проснулись уругвайские болельщики. Такая тяжелая и такая важная победа Уругвая.19 июня Египет встретится с хозяевами (Игнашевич уже готовится вцепиться в свеженького Салаха), а на следующий день Уругвай разомнется на Саудовской Аравии перед встречей с россиянами, если Пицци не проведет работу над ошибками, а Суарес вновь поменяется ролями с Кавани.