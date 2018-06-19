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Капитан сборной Панамы: в России прекрасные добрые люди и здесь очень красиво

Защитник сборной Панамы Роман Торрес рассказал о своих впечатлениях от России.

"Нас очень хорошо встретили в России. Просто прекрасно! Могу сказать, что у вас отличная страна с прекрасными добрыми людьми, тут очень красиво. Мы уже были в Саранске и Сочи и нам все понравилось", - цитирует Торреса Sport24.
Теги: сборная Панамы
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