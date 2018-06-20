Станислав Черчесов: проблем у нас не было, нет и не будет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Египтом.- Вы два раза повторили слово "проблемы", а в нашем лексиконе его нет. Мы давно выбрали свою линию, и прекрасно знаем, в какую сторону двигаемся. С командами, против которых мы играли в последнее время, надо быть хорошо готовыми. Мы проанализировали Кубок конфедераций, учли те вещи, которые не позволили нам выступить успешнее. Мы рады, что у нас есть две победы и что мы доставляем радость нашим болельщикам. А проблем у нас не было, нет и не будет.Если бы в регламенте было написано, что чемпионом мира становится тот, кто первый забьет восемь мячей, то уже бы стали. А так без разницы, сколько ты забил. За победу дают три очка.- Мы все вышли родом из Советского Союза. А те, кто родился после 1992 года, имеют родственников, которые жили в СССР. Что до Игнашевича, он отлично себя чувствует в команде. Кстати, где мой перуанский друг? Я скучаю по нем.- Мы дни отдыха игрокам не даем. Мы на чемпионате мира. У нас было уже две энергозатратные игры. На поле будут появляться только готовые к этому футболисты. Потому что неготовый игрок и пользы не принесет, и травму может получить. Уругвай - это команда другого уровня. Играет она по-другому. Нужно будет подбирать тот состав и ту тактику, которая позволит нам быть успешной.- У него до игры была определенная боль в голеностопе. Но мы его подготовили к игре. Заменил я его тоже из-за этого, боль начала сказываться. Завтра узнаем, что с ним. Надеюсь, к матчу с Уругваем он будет готов.- Сейчас - прилететь в Новогорск, выспаться, провести тренировку. А дальше мысли уже будут в голову даже не лезть, а прыгать.- Не знаю. Там 50 человек смотрели этот момент. Чего уж теперь говорить?- Первый номер у нас Акинфеев. Мы изучили игру египтян. Против больших защитников должен играть большой форвард. И даже если бы Смолов забил в первом матче, сегодня мы все равно выбрали бы Дзюбу.- Надеюсь, такой день еще впереди.