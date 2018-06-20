Станислав Черчесов: проблем у нас не было, нет и не будет

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Станислав Черчесов: проблем у нас не было, нет и не будет

Станислав Черчесов: проблем у нас не было, нет и не будет Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Египтом.

- Вы два раза повторили слово "проблемы", а в нашем лексиконе его нет. Мы давно выбрали свою линию, и прекрасно знаем, в какую сторону двигаемся. С командами, против которых мы играли в последнее время, надо быть хорошо готовыми. Мы проанализировали Кубок конфедераций, учли те вещи, которые не позволили нам выступить успешнее. Мы рады, что у нас есть две победы и что мы доставляем радость нашим болельщикам. А проблем у нас не было, нет и не будет.

Если бы в регламенте было написано, что чемпионом мира становится тот, кто первый забьет восемь мячей, то уже бы стали. А так без разницы, сколько ты забил. За победу дают три очка.

- Игнашевич - единственный игрок из этого состава, кто жил, когда СССР выходила из группы на чемпионате мира.

- Мы все вышли родом из Советского Союза. А те, кто родился после 1992 года, имеют родственников, которые жили в СССР. Что до Игнашевича, он отлично себя чувствует в команде. Кстати, где мой перуанский друг? Я скучаю по нем.

- Какие ожидания от матча с Уругваем?

- Мы дни отдыха игрокам не даем. Мы на чемпионате мира. У нас было уже две энергозатратные игры. На поле будут появляться только готовые к этому футболисты. Потому что неготовый игрок и пользы не принесет, и травму может получить. Уругвай - это команда другого уровня. Играет она по-другому. Нужно будет подбирать тот состав и ту тактику, которая позволит нам быть успешной.

- Почему заменили Жиркова?

- У него до игры была определенная боль в голеностопе. Но мы его подготовили к игре. Заменил я его тоже из-за этого, боль начала сказываться. Завтра узнаем, что с ним. Надеюсь, к матчу с Уругваем он будет готов.

- Какая у сборной России задача-максимум?

- Сейчас - прилететь в Новогорск, выспаться, провести тренировку. А дальше мысли уже будут в голову даже не лезть, а прыгать.

- Был ли пенальти в ваши ворота?

- Не знаю. Там 50 человек смотрели этот момент. Чего уж теперь говорить?

- Артем Дзюба первый номер сборной?

- Первый номер у нас Акинфеев. Мы изучили игру египтян. Против больших защитников должен играть большой форвард. И даже если бы Смолов забил в первом матче, сегодня мы все равно выбрали бы Дзюбу.

- Это самый счастливый день в вашей жизни?

- Надеюсь, такой день еще впереди.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная России
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