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Андрей Канчельскис: ну, значит, где-то я активизировал наших игроков, чтобы они заняли не третье место в группе
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу прошедших матчей второго тура группового этапа чемпионата мира.
- Команда Ирана в матче со сборной Испании оказалась крепким орешком.
- Я думаю, что у сборной Ирана еще есть все шансы выйти из группы со второго места. Мое мнение, что испанцы все-таки выиграют у команды Марокко. Даже если ничья будет, то они все равно выходят в плей-офф. Но полагаю, они будут играть на победу — на ничью испанцы никогда не играют. Интересный матч между сборными Португалии и Ирана будет. Португальцам будет сложнее, чем испанцам.
- Уругвайцы удивили тем, что забили всего один мяч в ворота команды Саудовской Аравии?
- Саудовская Аравия выглядела в этом матче не так, как в матче с нами. Не знаю, что произошло, но видно было, что настрой был другой. Это было видно по тому, как они бились на каждом участке. В матче с нашей сборной смешно было смотреть на эту команду. Но сейчас видно было, что они очень не хотели проигрывать. Но все равно команда, конечно же, слабенькая. В любом случае из группы выходим мы и Уругвай, а потом уже будем смотреть, кто попадется нам в следующей игре. В матче с уругвайцами надо выходить и играть в свой футбол. Посмотрим, как дальше будет выглядеть наша сборная. Когда мы играли с "детским садом" - именно так выглядела команда Саудовской Аравии в том матче — а затем со сборной Египта, которая совсем не имеет опыта выступлений на чемпионатах мира — это одно. Сейчас ждут более серьезные соперники. Салаха поставили против нас, но он не бог. Тем более что, наверное, он еще не готов, еще не в той форме, в которой должен быть. Поставили его для психологической атаки на нашу сборную. Но Салах почти ничего не сделал, кроме пенальти. Возможно, им даже не стоило его ставить. По большому счету он нам своим появлением на поле помог — соперник с ним в составе играл будто бы вдесятером. Посмотрим сейчас, как сыграем с Уругваем. Там есть хорошая атака. Посмотрим, как будем обороняться, как будем контратаковать. Матч будет интересный. Очень здорово, что наша сборная вышла из группы и продлила праздник болельщикам, но надо реально смотреть на вещи. Посмотрите, кого мы обыграли! Если бы мы обыграли испанцев, португальцев, аргентинцев — другое дело: тогда можно говорить,что есть команда и результат. Но мы обыграли одну команду уровня «детского сада», другая тоже далеко не самого высокого уровня.
- Тем не менее радует, что ваш прогноз по поводу третьего места в группе не сбылся...
-И это очень хорошо. Значит, есть у людей мотивация. Это отлично, что игроки понимают ситуацию. Мне бы тоже было неприятно, если бы такое говорили. Ну, значит, где-то я их активизировал, чтобы они заняли не третье место в группе. Это же хорошо, когда у людей есть чувство собственного достоинства. Мне тоже очень приятно, когда такой праздник продолжается, когда довольны болельщики.
Rusfootball.info
- Команда Ирана в матче со сборной Испании оказалась крепким орешком.
- Я думаю, что у сборной Ирана еще есть все шансы выйти из группы со второго места. Мое мнение, что испанцы все-таки выиграют у команды Марокко. Даже если ничья будет, то они все равно выходят в плей-офф. Но полагаю, они будут играть на победу — на ничью испанцы никогда не играют. Интересный матч между сборными Португалии и Ирана будет. Португальцам будет сложнее, чем испанцам.
- Уругвайцы удивили тем, что забили всего один мяч в ворота команды Саудовской Аравии?
- Саудовская Аравия выглядела в этом матче не так, как в матче с нами. Не знаю, что произошло, но видно было, что настрой был другой. Это было видно по тому, как они бились на каждом участке. В матче с нашей сборной смешно было смотреть на эту команду. Но сейчас видно было, что они очень не хотели проигрывать. Но все равно команда, конечно же, слабенькая. В любом случае из группы выходим мы и Уругвай, а потом уже будем смотреть, кто попадется нам в следующей игре. В матче с уругвайцами надо выходить и играть в свой футбол. Посмотрим, как дальше будет выглядеть наша сборная. Когда мы играли с "детским садом" - именно так выглядела команда Саудовской Аравии в том матче — а затем со сборной Египта, которая совсем не имеет опыта выступлений на чемпионатах мира — это одно. Сейчас ждут более серьезные соперники. Салаха поставили против нас, но он не бог. Тем более что, наверное, он еще не готов, еще не в той форме, в которой должен быть. Поставили его для психологической атаки на нашу сборную. Но Салах почти ничего не сделал, кроме пенальти. Возможно, им даже не стоило его ставить. По большому счету он нам своим появлением на поле помог — соперник с ним в составе играл будто бы вдесятером. Посмотрим сейчас, как сыграем с Уругваем. Там есть хорошая атака. Посмотрим, как будем обороняться, как будем контратаковать. Матч будет интересный. Очень здорово, что наша сборная вышла из группы и продлила праздник болельщикам, но надо реально смотреть на вещи. Посмотрите, кого мы обыграли! Если бы мы обыграли испанцев, португальцев, аргентинцев — другое дело: тогда можно говорить,что есть команда и результат. Но мы обыграли одну команду уровня «детского сада», другая тоже далеко не самого высокого уровня.
- Тем не менее радует, что ваш прогноз по поводу третьего места в группе не сбылся...
-И это очень хорошо. Значит, есть у людей мотивация. Это отлично, что игроки понимают ситуацию. Мне бы тоже было неприятно, если бы такое говорили. Ну, значит, где-то я их активизировал, чтобы они заняли не третье место в группе. Это же хорошо, когда у людей есть чувство собственного достоинства. Мне тоже очень приятно, когда такой праздник продолжается, когда довольны болельщики.
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