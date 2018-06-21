Эктор Купер покинет сборную Египта после окончания ЧМ-2018

Футбольная федерация Египта решила уволить главного тренера национальной команды Эктора Купера.62-летний аргентинец покинет команду после окончания ЧМ-2018.Купер принял сборную Египта в 2015 году и впервые за 28 лет вывел ее в финальную часть чемпионата мира.