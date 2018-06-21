Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство матча с Россией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство матча с Россией

Федерация футбола Египта объявила о своем намерении подать официальную жалобу в ФИФА на судейство парагвайца Энрике Касереса в матче ЧМ-2018 со сборной России (1:3).

"Мы подадим жалобу, так как арбитр допускал явные ошибки, - сказал президент Федерации футбола Египта Хани Абу Реда, слова которого приводит Fitgoal.net. - Судья не применил VAR, когда Марван Мохсен упал в штрафной, хотя там был явный пенальти. Кроме того, при первом поле было нарушение на Ахмеде Фатхи (со стороны Артема Дзюбы - прим). Мы используем свое право и не откажемся от протеста".

Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Египта покидает турнир после группового раунда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 21:11
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№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
ну это просто лишнее ..скандал про плаченный англами?

Ага, англы, пиндосы и укры скинулись и подали жалобу. Кастрюлю сними, дура. Без кастрюли перестанут заговоры видится
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну это просто лишнее ..скандал про плаченный англами?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:13) #
  • +4
  •  (4)

заодно на своих защитников в суд подайте)) за то что в свои ворота забивают
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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