Неустойка Хорхе Сампаоли в случае увольнения из сборной Аргентины составит 20 млн долларов

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Неустойка Хорхе Сампаоли в случае увольнения из сборной Аргентины составит 20 млн долларов

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не собирается подавать в отставку после поражения от Хорватии (0:3) и ничьей с Исландией (1:1) в стартовых матчах ЧМ.

После матча в Нижнем Новгороде команда прибыла на базу в Бронницах сегодня рано утром, но никаких собраний с участием игроков и тренерского штаба не было – все разошлись по своим номерам.

Ранее сообщалось, что футболисты якобы попросили Сампаоли покинуть свой пост и не руководить командой в матче с Нигерией. Предполагалось, что новым главным тренером сборной Аргентины станет Хорхе Бурручага.

Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет. При разрыве контракта сейчас Сампаоли получит компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

TyC Sports
Теги: Сампаоли Сборная Аргентины
Сегодня, 10:30
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(0)
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так игроки сами пешком ходят, вратарь привозит на ровном месте, а увольнять тренера ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (0)

На х.. ему этот гемор с Месси! 20 лямов положил в карман без вреда для здоровья и пошел подписывать новый контракт с каким нибудь Го smiley ндурасом!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Физрук и бездарь. Но , богатый физрук)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 10:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели по тупизне самого мудка превзойдут?!


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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