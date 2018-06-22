Неустойка Хорхе Сампаоли в случае увольнения из сборной Аргентины составит 20 млн долларов

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не собирается подавать в отставку после поражения от Хорватии (0:3) и ничьей с Исландией (1:1) в стартовых матчах ЧМ.После матча в Нижнем Новгороде команда прибыла на базу в Бронницах сегодня рано утром, но никаких собраний с участием игроков и тренерского штаба не было – все разошлись по своим номерам.Ранее сообщалось, что футболисты якобы попросили Сампаоли покинуть свой пост и не руководить командой в матче с Нигерией. Предполагалось, что новым главным тренером сборной Аргентины станет Хорхе Бурручага.Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет. При разрыве контракта сейчас Сампаоли получит компенсацию в размере 20 миллионов долларов.