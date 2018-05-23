Албанские орлы. Политика лезет на футбольное поле

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
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|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|G4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Победы
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|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
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|0
|0
|1
|1
|2
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Албанские орлы. Политика лезет на футбольное поле
Забивая голы сборной Сербии, футболисты швейцарской команды показывали довольно любопытный жест, который имеет нехорошую интерпретацию - изображение флага Албании, главного политического соперника сербов. О том, как классный матч превратился в скандальный, расскажет Rusfootball.info
Сначала из швейцарцев забил Гранит Джака. Отмечая забитый гол, он сложил руки на груди и двигал пальцами так, что обе кисти напоминали распахнутые крылья. Те, кто прозорливее, сразу углядел в этом, на первый взгляд, безобидном движении политический жест. Окончательно ясно, что это никакая не случайность и не фантазия особо буйных любителей раскопать сенсацию, стало после того, как победный гол отметил Шакири, - он в точности повторил это самое движение.
Это явная отсылка к флангу Албании. Для тех, кто не помнит или никогда не знал, представляет он из себя чёрного двухглавого орла, раскинувшего посередине красного полотнища крылья.
Ошибиться здесь просто невозможно. Если внимательно присмотреться к бутсам Шакири, в которых он проводит вторую игру, станет понятно почему. На одной из бутс - флаг Косово.
Зачем вообще Шакири это сделал, если он играет за сборную Швейцарии? Главный вопрос, из-за которого, собственно, и возмущены многие болельщики. Забивая за сборную одной страны, празднует, будто забил за другую. Видимо потому, что команда Албании на чемпионаты мира не пробивается. Впрочем, это известный момент рассуждений: Шакири не может и сам четко сформулировать, почему он принял решение выступать именно за Швейцарию. По крайней мере, в прессе:
"Я никогда не забуду, что родился в Косово. Это очень-очень бедная страна, где мало работы и денег. У моей семьи почти ничего не было. Дом моего дяди сожгли. Наш остался целым, но его разграбили – что-то украли, что-то сломали или разбили. А стены были забрызганы краской. Я рад, что мы нашли в Швейцарии безопасное место, где можем мирно жить.
Да, я родился в Косово, но вырос в Швейцарии. У меня швейцарский менталитет, но дома я разговариваю на албанском".
Все прекрасно знают о непростых отношениях на Балканах между Сербией, Косово и Албанией. Шакири появился на свет на территории Косово (сейчас независимое государства), чуть позже вместе с семьей переехал в Швейцарию из-за того, что его отца преследовали, теперь за сборную швейцарцев и выступает. Вот и получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать.
В России из-за теплых отношений между нами и сербами в этом конфликте принято поддерживать именно последних. Мы уже ввязывались в это: когда московский "Локомотив" играл дома против албанского "Скендербеу", болельщики москвичей докричались до инспектора встречи. Тогда некоторые фанаты "красно-зеленых" заряжали так оскорбившие гостей: "Уби шиптаря," - то есть "Убей албанца". Футболисты и президент клуба обиделись и всячески подчеркивали, что вести себя так нельзя. Из руководства "Локомотива" кто-то даже извинялся.
Большая и страшная ФИФА вряд ли как-то накажет косоваров-албанцев-швейцарцев, ведь
это сделали не русские надо ещё доказать, что это был именно политический жест - на любое проявление политики в ФИФА реагируют очень нехорошо, только все равно не докажешь. Любая большая машина плотно зависит от бюрократии.
Скандалы в матчах сербов и их этнических и религиозных противников уже бывали. Самый яркий из них произошёл в игре Сербия - Албания на отборочном этапе к Евро 2016. Тогда над полем завис дрон с провокационным изображением Косово с подписью "Независимый". Митрович прыгнул за флагом, попытался сорвать его, из-за чего начала потасовка между футболистами. Матч был отменен, а техническое поражение присудили сербам, хотя первоначальное решение было противоположно другим.
Вот так и прошла первая в истории игра между Сербией и Албанией.
После е матче вчерашнего Шакири не очень охотно пытался отмахнуться от этого жеста. "Я не буду говорить о своём жесте, вы видели что я сделал — это эмоции. Это были эмоции и больше я не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест".
Видимо, не получится. Какое-то время это все-таки будет обсуждаться и Шакири будут просить прокомментировать, зачем он это устроил.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Сначала из швейцарцев забил Гранит Джака. Отмечая забитый гол, он сложил руки на груди и двигал пальцами так, что обе кисти напоминали распахнутые крылья. Те, кто прозорливее, сразу углядел в этом, на первый взгляд, безобидном движении политический жест. Окончательно ясно, что это никакая не случайность и не фантазия особо буйных любителей раскопать сенсацию, стало после того, как победный гол отметил Шакири, - он в точности повторил это самое движение.
Это явная отсылка к флангу Албании. Для тех, кто не помнит или никогда не знал, представляет он из себя чёрного двухглавого орла, раскинувшего посередине красного полотнища крылья.
Ошибиться здесь просто невозможно. Если внимательно присмотреться к бутсам Шакири, в которых он проводит вторую игру, станет понятно почему. На одной из бутс - флаг Косово.
Зачем вообще Шакири это сделал, если он играет за сборную Швейцарии? Главный вопрос, из-за которого, собственно, и возмущены многие болельщики. Забивая за сборную одной страны, празднует, будто забил за другую. Видимо потому, что команда Албании на чемпионаты мира не пробивается. Впрочем, это известный момент рассуждений: Шакири не может и сам четко сформулировать, почему он принял решение выступать именно за Швейцарию. По крайней мере, в прессе:
"Я никогда не забуду, что родился в Косово. Это очень-очень бедная страна, где мало работы и денег. У моей семьи почти ничего не было. Дом моего дяди сожгли. Наш остался целым, но его разграбили – что-то украли, что-то сломали или разбили. А стены были забрызганы краской. Я рад, что мы нашли в Швейцарии безопасное место, где можем мирно жить.
Да, я родился в Косово, но вырос в Швейцарии. У меня швейцарский менталитет, но дома я разговариваю на албанском".
Все прекрасно знают о непростых отношениях на Балканах между Сербией, Косово и Албанией. Шакири появился на свет на территории Косово (сейчас независимое государства), чуть позже вместе с семьей переехал в Швейцарию из-за того, что его отца преследовали, теперь за сборную швейцарцев и выступает. Вот и получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать.
Не, ну играть за сборную Швейцарии и после празднования голов показывать орла с албанского флага (двое после второго гола) - ну играйте тогда за Албанию. Не? Не прав? Очень странно.— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) June 22, 2018
В России из-за теплых отношений между нами и сербами в этом конфликте принято поддерживать именно последних. Мы уже ввязывались в это: когда московский "Локомотив" играл дома против албанского "Скендербеу", болельщики москвичей докричались до инспектора встречи. Тогда некоторые фанаты "красно-зеленых" заряжали так оскорбившие гостей: "Уби шиптаря," - то есть "Убей албанца". Футболисты и президент клуба обиделись и всячески подчеркивали, что вести себя так нельзя. Из руководства "Локомотива" кто-то даже извинялся.
Большая и страшная ФИФА вряд ли как-то накажет косоваров-албанцев-швейцарцев, ведь
Получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать
Скандалы в матчах сербов и их этнических и религиозных противников уже бывали. Самый яркий из них произошёл в игре Сербия - Албания на отборочном этапе к Евро 2016. Тогда над полем завис дрон с провокационным изображением Косово с подписью "Независимый". Митрович прыгнул за флагом, попытался сорвать его, из-за чего начала потасовка между футболистами. Матч был отменен, а техническое поражение присудили сербам, хотя первоначальное решение было противоположно другим.
Вот так и прошла первая в истории игра между Сербией и Албанией.
После е матче вчерашнего Шакири не очень охотно пытался отмахнуться от этого жеста. "Я не буду говорить о своём жесте, вы видели что я сделал — это эмоции. Это были эмоции и больше я не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест".
Видимо, не получится. Какое-то время это все-таки будет обсуждаться и Шакири будут просить прокомментировать, зачем он это устроил.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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