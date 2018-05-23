Албанские орлы. Политика лезет на футбольное поле

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Албанские орлы. Политика лезет на футбольное поле

Албанские орлы. Политика лезет на футбольное полеЗабивая голы сборной Сербии, футболисты швейцарской команды показывали довольно любопытный жест, который имеет нехорошую интерпретацию - изображение флага Албании, главного политического соперника сербов. О том, как классный матч превратился в скандальный, расскажет Rusfootball.info

Сначала из швейцарцев забил Гранит Джака. Отмечая забитый гол, он сложил руки на груди и двигал пальцами так, что обе кисти напоминали распахнутые крылья. Те, кто прозорливее, сразу углядел в этом, на первый взгляд, безобидном движении политический жест. Окончательно ясно, что это никакая не случайность и не фантазия особо буйных любителей раскопать сенсацию, стало после того, как победный гол отметил Шакири, - он в точности повторил это самое движение.

Это явная отсылка к флангу Албании. Для тех, кто не помнит или никогда не знал, представляет он из себя чёрного двухглавого орла, раскинувшего посередине красного полотнища крылья.

Ошибиться здесь просто невозможно. Если внимательно присмотреться к бутсам Шакири, в которых он проводит вторую игру, станет понятно почему. На одной из бутс - флаг Косово.

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Зачем вообще Шакири это сделал, если он играет за сборную Швейцарии? Главный вопрос, из-за которого, собственно, и возмущены многие болельщики. Забивая за сборную одной страны, празднует, будто забил за другую. Видимо потому, что команда Албании на чемпионаты мира не пробивается. Впрочем, это известный момент рассуждений: Шакири не может и сам четко сформулировать, почему он принял решение выступать именно за Швейцарию. По крайней мере, в прессе:

"Я никогда не забуду, что родился в Косово. Это очень-очень бедная страна, где мало работы и денег. У моей семьи почти ничего не было. Дом моего дяди сожгли. Наш остался целым, но его разграбили – что-то украли, что-то сломали или разбили. А стены были забрызганы краской. Я рад, что мы нашли в Швейцарии безопасное место, где можем мирно жить.

Да, я родился в Косово, но вырос в Швейцарии. У меня швейцарский менталитет, но дома я разговариваю на албанском".

Все прекрасно знают о непростых отношениях на Балканах между Сербией, Косово и Албанией. Шакири появился на свет на территории Косово (сейчас независимое государства), чуть позже вместе с семьей переехал в Швейцарию из-за того, что его отца преследовали, теперь за сборную швейцарцев и выступает. Вот и получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать.


В России из-за теплых отношений между нами и сербами в этом конфликте принято поддерживать именно последних. Мы уже ввязывались в это: когда московский "Локомотив" играл дома против албанского "Скендербеу", болельщики москвичей докричались до инспектора встречи. Тогда некоторые фанаты "красно-зеленых" заряжали так оскорбившие гостей: "Уби шиптаря," - то есть "Убей албанца". Футболисты и президент клуба обиделись и всячески подчеркивали, что вести себя так нельзя. Из руководства "Локомотива" кто-то даже извинялся.

Большая и страшная ФИФА вряд ли как-то накажет косоваров-албанцев-швейцарцев, ведь это сделали не русские надо ещё доказать, что это был именно политический жест - на любое проявление политики в ФИФА реагируют очень нехорошо, только все равно не докажешь. Любая большая машина плотно зависит от бюрократии.

Получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать


Скандалы в матчах сербов и их этнических и религиозных противников уже бывали. Самый яркий из них произошёл в игре Сербия - Албания на отборочном этапе к Евро 2016. Тогда над полем завис дрон с провокационным изображением Косово с подписью "Независимый". Митрович прыгнул за флагом, попытался сорвать его, из-за чего начала потасовка между футболистами. Матч был отменен, а техническое поражение присудили сербам, хотя первоначальное решение было противоположно другим.

Вот так и прошла первая в истории игра между Сербией и Албанией.

После е матче вчерашнего Шакири не очень охотно пытался отмахнуться от этого жеста. "Я не буду говорить о своём жесте, вы видели что я сделал — это эмоции. Это были эмоции и больше я не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест".

Видимо, не получится. Какое-то время это все-таки будет обсуждаться и Шакири будут просить прокомментировать, зачем он это устроил.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Шакири Джака сборная Сербии сборная Швейцарии
Сегодня, 07:11
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№2 Написал: bolt Омск (Сегодня, 08:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
албанцы - засранцы
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 08:08) #
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Гадёшыш.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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