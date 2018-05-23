Албанские орлы. Политика лезет на футбольное поле

??????? A post shared by XS (@shaqirixherdan) on May 23, 2018 at 10:29am PDT

Не, ну играть за сборную Швейцарии и после празднования голов показывать орла с албанского флага (двое после второго гола) - ну играйте тогда за Албанию. Не? Не прав? Очень странно. — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) June 22, 2018

это сделали не русские

Получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать

Забивая голы сборной Сербии, футболисты швейцарской команды показывали довольно любопытный жест, который имеет нехорошую интерпретацию - изображение флага Албании, главного политического соперника сербов. О том, как классный матч превратился в скандальный, расскажетСначала из швейцарцев забил Гранит Джака. Отмечая забитый гол, он сложил руки на груди и двигал пальцами так, что обе кисти напоминали распахнутые крылья. Те, кто прозорливее, сразу углядел в этом, на первый взгляд, безобидном движении политический жест. Окончательно ясно, что это никакая не случайность и не фантазия особо буйных любителей раскопать сенсацию, стало после того, как победный гол отметил Шакири, - он в точности повторил это самое движение.Это явная отсылка к флангу Албании. Для тех, кто не помнит или никогда не знал, представляет он из себя чёрного двухглавого орла, раскинувшего посередине красного полотнища крылья.Ошибиться здесь просто невозможно. Если внимательно присмотреться к бутсам Шакири, в которых он проводит вторую игру, станет понятно почему. На одной из бутс - флаг Косово.Зачем вообще Шакири это сделал, если он играет за сборную Швейцарии? Главный вопрос, из-за которого, собственно, и возмущены многие болельщики. Забивая за сборную одной страны, празднует, будто забил за другую. Видимо потому, что команда Албании на чемпионаты мира не пробивается. Впрочем, это известный момент рассуждений: Шакири не может и сам четко сформулировать, почему он принял решение выступать именно за Швейцарию. По крайней мере, в прессе:"Я никогда не забуду, что родился в Косово. Это очень-очень бедная страна, где мало работы и денег. У моей семьи почти ничего не было. Дом моего дяди сожгли. Наш остался целым, но его разграбили – что-то украли, что-то сломали или разбили. А стены были забрызганы краской. Я рад, что мы нашли в Швейцарии безопасное место, где можем мирно жить.Да, я родился в Косово, но вырос в Швейцарии. У меня швейцарский менталитет, но дома я разговариваю на албанском".Все прекрасно знают о непростых отношениях на Балканах между Сербией, Косово и Албанией. Шакири появился на свет на территории Косово (сейчас независимое государства), чуть позже вместе с семьей переехал в Швейцарию из-за того, что его отца преследовали, теперь за сборную швейцарцев и выступает. Вот и получается интересный набор - родился в Косово, играет за Швейцарию, празднует за Албанию. Главное - не перепутать.В России из-за теплых отношений между нами и сербами в этом конфликте принято поддерживать именно последних. Мы уже ввязывались в это: когда московский "Локомотив" играл дома против албанского "Скендербеу", болельщики москвичей докричались до инспектора встречи. Тогда некоторые фанаты "красно-зеленых" заряжали так оскорбившие гостей: "Уби шиптаря," - то есть "Убей албанца". Футболисты и президент клуба обиделись и всячески подчеркивали, что вести себя так нельзя. Из руководства "Локомотива" кто-то даже извинялся.Большая и страшная ФИФА вряд ли как-то накажет косоваров-албанцев-швейцарцев, ведьнадо ещё доказать, что это был именно политический жест - на любое проявление политики в ФИФА реагируют очень нехорошо, только все равно не докажешь. Любая большая машина плотно зависит от бюрократии.Скандалы в матчах сербов и их этнических и религиозных противников уже бывали. Самый яркий из них произошёл в игре Сербия - Албания на отборочном этапе к Евро 2016. Тогда над полем завис дрон с провокационным изображением Косово с подписью "Независимый". Митрович прыгнул за флагом, попытался сорвать его, из-за чего начала потасовка между футболистами. Матч был отменен, а техническое поражение присудили сербам, хотя первоначальное решение было противоположно другим.Вот так и прошла первая в истории игра между Сербией и Албанией.После е матче вчерашнего Шакири не очень охотно пытался отмахнуться от этого жеста. "Я не буду говорить о своём жесте, вы видели что я сделал — это эмоции. Это были эмоции и больше я не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест".Видимо, не получится. Какое-то время это все-таки будет обсуждаться и Шакири будут просить прокомментировать, зачем он это устроил.