"Ливерпуль" хочет усилиться дорогостоящим защитником из Серии А - источник

Защитник "Интера" Федерико Димарко оказался в сфере интересов нескольких английских клубов.
Фото: ФК "Интер"
Как сообщает журналист Экрем Конур, игрока рассматривают "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Мерсисайдцы видят в итальянце возможную замену левому защитнику Эндрю Робертсону. При этом претендентам на футболиста придётся предложить миланскому клубу серьёзную сумму - речь может идти о 75-80 млн евро.

В текущем сезоне Димарко провёл 35 матчей. За это время он записал на свой счёт семь голов и 15 результативных передач.

