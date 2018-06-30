Гриша, зачем так много пенальти? Англия, тебе не стыдно так издеваться над дебютантом?

Столько развлекух для болельщиков пока не видел ни на одном другом стадионе) Нижний Новгород хорош) pic.twitter.com/SQRBeIWQZB — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 24, 2018

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Нижний Новгород с честью и достоинством принял матч между сборными Англии и Панамы, но команды запомнят этот день абсолютно по-разному.рассказывает об одном из самых странных хет-триков в карьере Кейна, о двух неочевидных пенальти от египетского судьи Гриши и о том, как англичане громили панамцев.Воскресное нижегородское утро порадовало ярким солнцем и теплейшей погодой. В такие времена приятно находиться на берегах любого волжского города, а уж в Нижнем Новгороде тем более. Стрелка рек Оки и Волги, восхитительный вид с местного кремля, завораживающая канатная дорога, легендарная чкаловская лестница - все это выглядело особенно круто в утренние часы, когда на побережье было практически пустынно. Если вы еще не бывали в Нижнем Новгороде, то обязательно приезжайте сюда.Фестиваль для болельщиков ФИФА расположился в непосредственной близости от берега Волги - на площади Минина и Пожарского. А попасть туда болельщики могут по главной пешеходной улице - Большой Покровской, которая в дни Чемпионата Мира привлекает к себе большое внимание иностранцев. Сегодняшний день не стал исключением. Многие англичане и панамцы принимали решение скоротать время до матча именно здесь. Благо, на Большой Покровской сейчас есть немало кафе и ресторанов, которые перешли на круглосуточный режим работы.Именно там и располагались болельщики этим утром. Фанаты Англии и Панамы не очень активно взаимодействовали друг с другом, но местные жители и ребята в российской экипировке существенно способствовали налаживанию коммуникаций и появлению дружбы народов. Так, например, девушка за одним из столиков зазывала всех проходящих мимо иностранцев на приветственный бокальчик горячительного напитка. Не отставали и представители, скажем так, уличных попрошаек. Один из них любезно подходил к гражданам с душевной фразой - "Excuse me, вы говорите по-русски?"Достопримечательностей в Нижнем Новгороде хватает и в других частях города. Очень многие здания и сооружения пропитаны духом истории, который придает особую атмосферу определенного величия. При этом успешно сочетаются с архитектурой давних дней и современные постройки. К их числу вполне можно отнести стадион "Нижний Новгород". Как заявляют строители и организаторы Чемпионата Мира, облик арены выдержан в бело-сине-голубой цветовой гамме, которая ассоциируется с главными темами волжской природы - воды и ветра.Правда, при приближении к стадиону его внешний вид лично у меня не вызвал большого восторга. Да, голубые оттенки выглядят неплохо и органично, но фасад представляется каким-то совсем неинтересным. Он должен был быть похожим на колизей, но мощным и массивным он не вышел. Опоры смотрятся исключительно как средства для поддержания крыши. Сама же кровля является полупрозрачной, что добавляет стадиону освещенности и легкости. Тем не менее, при взгляде на нее складывается ощущение, что чего-то в ней не хватает. Чего-то такого, что сделало бы ее более внушительной и эстетически красивой.Отдельно стоит сказать про подход к стадиону от недавно открывшей станции метро "Стрелка". На бумаге эта дорога выглядит короткой, но на деле болельщиков просят пройти по надземному пешеходному переходу, который располагается на солидном удалении от входа на арену. Таким образом, прежде чем попасть к входным воротам, приходится сделать небольшой крюк. Кстати говоря, надземный переход расположен на самом солнце и не выглядит грамотным решением - уже в районе 10 утра воздух внутри него прогрелся настолько сильно, что ничем не отличался от воздуха внутри парилки в бане.Надо отметить, что сегодня в Нижнем Новгороде было очень жарко. В утренние часы термометр показывал около 27-29 градусов, а во время проведения матча температура воздуха уверенно перевалила за 30. И здесь мы еще раз вспоминаем о полупрозрачной крыше, которая абсолютно не спасает от жары, а скорее даже наоборот прогревает арену изнутри еще сильнее. Впрочем, как выяснилось позднее, сборной Англии это совсем не помешало.Рядом со стадионом болельщиков ожидало много интерактивных и игровых зон. Такого большого количества развлечений на этом Чемпионате Мира я пока нигде больше не видел. Особенно порадовало наличие таких забав как футбольный бильярд и игра в настольный теннис футбольным мячом. Несмотря на испепеляющее солнце, болельщики охотно сражались друг с другом, и во всех зонах были большие очереди.Вдоволь наигравшись перед стадионом, фанаты с хорошим настроением проследовали на трибуны. А здесь каждого болельщика ждала уже своя отдельная участь. Для панамцев она была грустной и печальной, для англичан - веселой и радостной. Разница в классе между сборными Англии и Панамы была видна невооруженным глазом с первых минут. Дебютанты Чемпионата Мира зачастую просто не успевали за более резкими и скоростными европейцами.Забавно, что при розыгрыше стандартных положений панамцы не стеснялись в открытую держать руками своих соперников, но даже это не спасло их от быстро пропущенного гола. Стоунс оказался мастером в деле отрываний от защитников и в полном одиночестве уверенно отправил мяч в сетку ударом головой на 8-й минуте. Панама постаралась отыграться в кратчайшие сроки. Она даже создала хороший момент, но Уокер в очень своевременном подкате разрядил ситуацию у своих ворот.Вскоре уже никто не помешал игроку сборной Панамы оказаться на ударной позиции, но Барченас не смог попасть в створ, плотно приложившись со средней дистанции. Где-то в сознании стали появляться мысли, что не все так легко будет для Англии, как казалось в начале встречи. Однако все на свои места вернул пенальти, назначенный после падения в штрафной сборной Панамы Лингарда. Надо признать, судья по фамилии Гриша принял в этой ситуации не самое однозначное решение - думаю, никто бы не предъявлял ему больших претензий, если бы он оставил этот эпизод без внимания. А так получается, что он вкупе с могучим ударом Кейна просто прибил интригу к полу.Далее преимущество сборной Англии нарастало как снежный ком. Выдающаяся стеночка Лингарда со Стерлингом и дальнейший красивейший выстрел - и счет стал 3:0. Хитроумный розыгрыш штрафного - и Стоунс оформляет дубль. Еще одно спорное падение в штрафной Панамы, еще один пенальти - и дубль оформляет уже Кейн. После такого первого тайма было только три вопроса. Гриша, можно ли было обойтись без двух 11-метровых? Англия, тебе не стыдно так издеваться над людьми, впервые приехавшими на Чемпионат Мира? И можно ли закончить игру прямо сейчас?Во втором тайме англичане слегка сбавили обороты, поскольку не было никакого смысла напрягаться - добыта была не только победа, но и путевка в 1/8 финала. Тем не менее, даже в более спокойном состоянии забила еще. Хет-трик на свой счет записал Кейн, но его третий гол вышел более чем курьезным - мяч зашел в ворота после рикошета от его ноги. При этом похоже, что нападающий сборной Англии находился в офсайде, но ни судьи на поле, ни видеоассистенты не решились отменить этот гол.Панама до конца встречи изо всех сил стараться отличиться хотя бы однажды. Получалось у нее далеко не все, но своей старательностью и упорством она все-таки заслужила первый гол на Чемпионате Мира. Его творцами стали вышедшие на замену игроки - Авила выполнил подачу со штрафного на Балоя, который переправил мяч в сетку из района 11-метровой отметки. Что ж, хоть эти парни вписали свое имя в историю и теперь всем могут рассказывать, что они забивали родоначальникам футбола.Меж тем, это никак не спасает сборную Панамы от вылета из турнира по завершению групповой стадии. В последнем матче они только могут скрасить свое положение и попытаться отобрать очки у сборной Туниса. А сборная Англии, как мы говорили выше, обеспечила себе выход в плей-офф, и теперь перед ней стоит задача в очном споре со сборной Бельгии выяснить, кто в итоге окажется на первом месте.