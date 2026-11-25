Дончане вышли вперёд уже на второй минуте встречи на "РЖД Арене" - ворота железнодорожников поразил Имран Азнауров. На 35-й минуте Кирилл Чебураков увеличил отрыв гостей. После перерыва столичная команда так и не смогла отыграть ни одного мяча. Встреча завершилась победой ростовчан со счётом 2:0.
"Ростов" пробился в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе D, имея в активе 15 очков. Железнодорожники за шесть матчей группового этапа заработали лишь три балла и заняли последнее место.
"Ростов" на выезде уверенно обыграл "Локомотив"
Московский "Локомотив" завершил выступление в Кубке России домашним поражением от "Ростова" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"