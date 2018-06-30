Без нервов и эмоций: в матче вторых составов сильнее оказалась Бельгия

Сборные Бельгии и Англии ожидаемо не стали тратить лишние силы в матче за первое место в группе. Обеспечив себе путёвки в плей-офф, фавориты проверили глубину скамеек запасных, а судьбу трёх очков решил отличный выстрел Янузая.– о матче фаворитов группы G, в котором никто не убивался за победу.Сборным Бельгии и Англии хватило двух первых туров группового этапа, чтобы обеспечить себе участие в стадии плей-офф. К заключительному туру европейские сборные подходили в подтверждённом статусе фаворитов группы. А очная встреча должна была лишь определить, кто пройдёт в плей-офф с первого места, а кто – со второго. Любопытно, что победитель квартета мог оказаться в менее выигрышном положении, чем вторая команда группы G.Так, вторая команда группы G из признанных грандов лишь в полуфинале могла пересечься с Испанией, а победитель квартета оказывался в одной части сетки турнира с Португалией, Уругваем, Бразилией и Аргентиной.К третьему туру англичане и бельгийцы подошли с абсолютно идентичными показателями. Команды не только набрали одинаковое количество очков, но ещё и разница забитых и пропущенных мячей. А это значило, что в случае ничьей итоговая расстановка в этой группе зависела бы от количества полученных жёлтых карточек (принцип фэир-плей).Впрочем, вряд ли бы в таком матче стал бы играть в поддавки. Как верно подметил легендарный британский форвард Гари Линекер, англичане уже сами забыли, когда в последний раз им удавалось преодолеть раунд плей-офф. Поэтому выбирать себе соперника по 1/8 финала англичанам было бы просто удивительно и, как минимум, странно. К тому же, Бельгия и Англия очень легко преодолели групповой этап, а матч с соперником из числа топ-сборных был хорошей возможностью проверить собственную готовность перед плей-офф.Ожидаемо бельгийцы и англичане решили, что выкладываться в матче за первое место не было никакого смысла. Тренеры команд решили проверить в деле резервистов. Так, на скамейках запасных остались все звёзды: Кейн, Лингард, Азар, Де Брёйне и Лукаку. Получившие шанс запасные не слишком впечатлили, но своё дело сделали неплохо.Первый тайм сильно напоминал то, что раньше устроили сборные Франции и Дании. Нет, нельзя сказать, что соперники совсем отказались от атакующих действий, но было заметно, что безголевая ничья всех устраивает. Любопытно, что в случае ничьей пришлось бы считать предупреждения. На одно больше было у бельгийцев, а это значило, что мирный исход оставляет на первом месте сборную Англии.Во время откровенно скучновато первого тайма то и дело хотелось нырнуть в параллельную встречу, где Панама и Тунис очень хотели набрать очки. У англичан и бельгийцев что-то интересное начало происходить лишь после перерыва. Аднан Янузай, словно забыв обо всех установках тренеров и своеобразной игре в поддавки, взял, да и выстрелил от линии штрафной в дальнюю девятку. Пикфорд своим отчаянным прыжком лишь придал красоты этому голу.Англичане после пропущенного мяча никак не могли прийти в себя. Создавалось впечатление, что они и вовсе были не готовы к такому: как это соперник мог забить, когда ничья всех устраивает? Толком не прореагировал на изменившийся счёт и Гарет Саутгейт. Наставник сборной Англии вместо Гарри Кейна в концовке выпустил Дани Уэлбека, который вряд ли может считаться равной заменой лучшему бомбардиру английской сборной. Не стал ничего кардинально менять и Роберто Мартинес: Де Брёйне, Лукаку и Азар на поле так и не появились. Пока Эден сидел на скамейке, его брат Торган пытался оправдать свою известную фамилию, но слишком заигрывался, упуская возможности для обострения. Ничем не удивили и родоначальники футбола: лучший момент они создали в середине второго тайма, когда Рэшфорд не реализовал выход один на один.В результате сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места, получив в соперники Японию, а вдовесок – сетку с Бразилией, Францией, Аргентиной и Португалией. Англичане уже в 1/8 финала сыграют с Колумбией, но зато из грандов в их части сетки остаётся лишь одна Испания, которая может попасться лишь в полуфинале. Судя по улыбкам Роберто Мартинеса и Гарета Саутгейта, все остались довольны такой развязкой.3-й турКалининград (Калининград, Россия)Янузай, 51.Пикфорд, Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэйхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рэшфорд, Варди.Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален (Компани, 74), Шадли, Дембеле, Феллаини, Т. Азар, Тилеманс, Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи.Тилеманс, 19, Дендонкер, 33.