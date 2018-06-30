Без нервов и эмоций: в матче вторых составов сильнее оказалась Бельгия

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 2 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Без нервов и эмоций: в матче вторых составов сильнее оказалась Бельгия

Сборные Бельгии и Англии ожидаемо не стали тратить лишние силы в матче за первое место в группе. Обеспечив себе путёвки в плей-офф, фавориты проверили глубину скамеек запасных, а судьбу трёх очков решил отличный выстрел Янузая. Rusfootball.info – о матче фаворитов группы G, в котором никто не убивался за победу.

Сборным Бельгии и Англии хватило двух первых туров группового этапа, чтобы обеспечить себе участие в стадии плей-офф. К заключительному туру европейские сборные подходили в подтверждённом статусе фаворитов группы. А очная встреча должна была лишь определить, кто пройдёт в плей-офф с первого места, а кто – со второго. Любопытно, что победитель квартета мог оказаться в менее выигрышном положении, чем вторая команда группы G.

Так, вторая команда группы G из признанных грандов лишь в полуфинале могла пересечься с Испанией, а победитель квартета оказывался в одной части сетки турнира с Португалией, Уругваем, Бразилией и Аргентиной.

К третьему туру англичане и бельгийцы подошли с абсолютно идентичными показателями. Команды не только набрали одинаковое количество очков, но ещё и разница забитых и пропущенных мячей. А это значило, что в случае ничьей итоговая расстановка в этой группе зависела бы от количества полученных жёлтых карточек (принцип фэир-плей).

Впрочем, вряд ли бы в таком матче стал бы играть в поддавки. Как верно подметил легендарный британский форвард Гари Линекер, англичане уже сами забыли, когда в последний раз им удавалось преодолеть раунд плей-офф. Поэтому выбирать себе соперника по 1/8 финала англичанам было бы просто удивительно и, как минимум, странно. К тому же, Бельгия и Англия очень легко преодолели групповой этап, а матч с соперником из числа топ-сборных был хорошей возможностью проверить собственную готовность перед плей-офф.

Кому нужна победа?

Ожидаемо бельгийцы и англичане решили, что выкладываться в матче за первое место не было никакого смысла. Тренеры команд решили проверить в деле резервистов. Так, на скамейках запасных остались все звёзды: Кейн, Лингард, Азар, Де Брёйне и Лукаку. Получившие шанс запасные не слишком впечатлили, но своё дело сделали неплохо.

Первый тайм сильно напоминал то, что раньше устроили сборные Франции и Дании. Нет, нельзя сказать, что соперники совсем отказались от атакующих действий, но было заметно, что безголевая ничья всех устраивает. Любопытно, что в случае ничьей пришлось бы считать предупреждения. На одно больше было у бельгийцев, а это значило, что мирный исход оставляет на первом месте сборную Англии.

Во время откровенно скучновато первого тайма то и дело хотелось нырнуть в параллельную встречу, где Панама и Тунис очень хотели набрать очки. У англичан и бельгийцев что-то интересное начало происходить лишь после перерыва. Аднан Янузай, словно забыв обо всех установках тренеров и своеобразной игре в поддавки, взял, да и выстрелил от линии штрафной в дальнюю девятку. Пикфорд своим отчаянным прыжком лишь придал красоты этому голу.

Без нервов и эмоций: в матче вторых составов сильнее оказалась Бельгия


Англичане после пропущенного мяча никак не могли прийти в себя. Создавалось впечатление, что они и вовсе были не готовы к такому: как это соперник мог забить, когда ничья всех устраивает? Толком не прореагировал на изменившийся счёт и Гарет Саутгейт. Наставник сборной Англии вместо Гарри Кейна в концовке выпустил Дани Уэлбека, который вряд ли может считаться равной заменой лучшему бомбардиру английской сборной. Не стал ничего кардинально менять и Роберто Мартинес: Де Брёйне, Лукаку и Азар на поле так и не появились. Пока Эден сидел на скамейке, его брат Торган пытался оправдать свою известную фамилию, но слишком заигрывался, упуская возможности для обострения. Ничем не удивили и родоначальники футбола: лучший момент они создали в середине второго тайма, когда Рэшфорд не реализовал выход один на один.



В результате сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места, получив в соперники Японию, а вдовесок – сетку с Бразилией, Францией, Аргентиной и Португалией. Англичане уже в 1/8 финала сыграют с Колумбией, но зато из грандов в их части сетки остаётся лишь одна Испания, которая может попасться лишь в полуфинале. Судя по улыбкам Роберто Мартинеса и Гарета Саутгейта, все остались довольны такой развязкой.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 3-й тур

Стадион: Калининград (Калининград, Россия)

Англия – Бельгия 0:1

Гол: Янузай, 51.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэйхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рэшфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален (Компани, 74), Шадли, Дембеле, Феллаини, Т. Азар, Тилеманс, Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи.

Предупреждения: Тилеманс, 19, Дендонкер, 33.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Англия Бельгия
Вчера, 23:18
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