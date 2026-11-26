- Никакие лимиты не помогают развитию футболиста. Помогает только тренировочный процесс.
Все эти лимиты направлены на то, чтобы приоритет отдавался российскому игроку. Но это полезно только в том случае, если мастерство отечественных игроков выше, чем у зарубежных. Практика показала, что качественных иностранцев на данный момент немного, к сожалению, - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Сейчас клубам РПЛ разрешено заявлять 12 легионеров, семь из которых могут одновременно находиться на поле. В дальнейшем планируется сократить эти показатели до десяти и пяти соответственно.