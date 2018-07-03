Глава Крыма – чиновникам: в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников посмотреть матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии."Все в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке.Проверим тех, кто на местах должен быть", – заявил Аксенов в конце заседания правительства Крыма.