Достойные финала: на чемпионате мира определятся первые полуфиналисты

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|17:00
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|21:00
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Достойные финала: на чемпионате мира определятся первые полуфиналисты
Уже сегодня на чемпионате мира по футболу в России определится первая пара полуфиналистов. На турнире будут сыграны четвертьфиналы, которые по вывескам вполне соответствуют финальному поединку! Особенно это касается главного матча вечера, в котором сойдутся Бразилия и Бельгия. Rusfootball.info – обо всём, что нужно знать о сегодняшней футбольной программе.
В первом матче дня сыграют сборные Франции и Уругвая. Обе команды за явным преимуществом выиграли свои группы. При этом французы и уругвайцы тратили ровно столько сил, сколько было необходимо. Французы набрали шесть очков после двух матчей, обыграв с минимальным преимуществом в счёте австралийцев и перуанцев. Заключительный матч группового этапа с Данией превратился в формальность. Уругвайцы с минимальным счётом победили Египет и Саудовскую Аравию, а напоследок ещё и разгромили Россию, оставшуюся в меньшинстве уже в начале первого тайма.
Коса на камень
Обе сборные не впечатлили на групповом этапе, но зато прибавили именно тогда, когда это было необходимо. Французы выдали настоящее шоу в 1/8 финала, обыграв аргентинцев. Стоило только «альбиселесте» выйти вперёд, как трёхцветные включились по-настоящему. Матч превратился в бенефис Киллиана Мбаппе, который играючи расправился с аргентинской обороной. После матча наставник французов Дидье Дешам напомнил о 1998-м годе, когда сборная Франции выиграла чемпионат мира. В тот же год родился Мбаппе. После того, что творил Мбаппе с Аргентиной, можно с уверенностью сказать о новой звезде мирового масштаба. Пожалуй, по своему потенциалу он превосходит Неймара и теперь является первым претендентом на золотой мяч в эпоху после Месси и Роналду.
Мбаппе - новая звезда французского футбола
Вообще, французы привезли в Россию состав, которому могут позавидовать абсолютно все конкуренты. В каждой линии трёхцветных есть звёзды мирового масштаба. Пожалуй, из общей картины выбивается лишь Бенджамин Павар, но после того, как он забил невероятный гол в ворота аргентинцев, назвать его слабым звеном никак нельзя. В общем, с составом у французов нет совершенно никаких проблем. Вряд ли на силу команды повлияет дисквалификация Матьюди: с таким составом Дешам сможет легко заменить полузащитника.
Французы периодически демонстрируют футбол, с которым можно бороться за титул чемпионов мира. Но пока главной проблемой команды остаётся фрагментарность. Когда французы выкладывались на 100% на протяжении всего матча? В игре с Аргентиной они включались в нужные моменты, чего оказалось достаточно. Но смогут ли они теперь играть так всё время, учитывая, что дальше соперники будут ещё более сильными?
Но факт остаётся фактом. Этой сборной Франции по силам биться за чемпионский титул. Пожалуй, это поколение французов по своему потенциалу даже превосходит золотое, которое выиграло Мундиаль 1998 года. Главный вопрос – где потолок этой команды?
Если кто-то и может сдержать убийственную атакующую мощь сборной Франции, то это – Уругвай. Мы говорим о команде, которая феноменально играет в обороне. «Селеста» является лидером по количеству пропущенных мячей, точнее, по надёжности. Уругвайцы пока пропустили лишь один мяч в четырёх играх. Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес идеально отладил игру своей команды. Особенно это было заметно в матче с Португалией в 1/8 финала. В этой уругвайской сборной в обороне отрабатывает абсолютно каждый игрок. При номинальной расстановке с тремя нападающими они используются для высокого прессинга и разрушения атак соперника в зародыше. В 1/8 финала лидер португальцев Криштиану Роналду не сумел нанести ни одного удара из пределов штрафной соперника! При этом более половины всех ударов Криштиану были заблокированы.
Особенно впечатляюще игра Уругвая в обороне выглядит, когда смотришь на это со стадиона. Именно тогда заметно, насколько каждый уругваец знает свою функцию на поле, как отрабатывает в любом эпизоде. Даже Луис Суарес и Эдинсон Кавани регулярно оказывались перед своей штрафной, чтобы мешать португальцам. При этом у Уругвая ещё и есть смертельное оружие в виде мгновенных контратак. В этом компоненте подопечные Табареса также достигли фактического совершенства. Столь сильного Уругвая, пожалуй, не было со времён Диего Форлана и выхода команды в полуфинал чемпионата мира 2010 года.
Но сегодня уругвайцам будет очень тяжело. По всей видимости, не сможет принять участие в матче Эдинсон Кавани, который получил травму в игре с Португалией. Для этой сборной Кавани даже важнее Суареса, учитывая, как здорово он выполняет черновую работу. Конечно, возможно, что тренерский штаб уругвайцев пытается скрыть восстановление форварда «ПСЖ», но, судя по всему, травма оказалась слишком тяжёлой, чтобы вылечиться за несколько дней. Без Кавани «селесте» будет предельно тяжело. Первым чемпионам мира в истории футбола, похоже, поможет только чудо.
Без травмированного Кавани Уругваю придётся очень сложно
Уругвай и Франция в своей истории встречались шесть раз. Любопытно, что французы ни разу не выиграли. Два матча завершились в пользу уругвайцев, а ещё четыре – ничьими. Последний раз на чемпионатах мира сборные встречались в 2010 году, тогда их матч завершился со счётом 0:0.
Котировки букмекеров:
Уругвай – Франция – 4.40 – 3.05 – 2.00
Фаворит против «тёмной лошадки»
Ещё более интригующим обещает стать второй четвертьфинальный поединок дня. Сборная Бразилии изначально считалась фаворитом у многих букмекеров. В то же время «теневым фаворитом», «тёмной лошадкой» эксперты называли сборную Бельгии. Теперь две команды встретятся в четвертьфинале.
Обе сборные выиграли свои группы. Бразильцы не слишком впечатлили, ограничиваясь победами с преимуществом в 1-2 мяча, хотя и оказались в одном квартете с вполне проходимыми соперниками. Бельгийцы, напротив, отгружали аутсайдерам много и стабильно. И лишь в матче с Англией, который уже мало что решал, сборная Бельгии ограничилась лишь одним забитым мячом.
Зато в плей-офф команды предстали в совершенно ином виде. «Канаринья» без лишних проблем и нервов спокойно переиграла Мексику, не оставим «ацтекам» ни единого шанса. Бельгийцы оказались на грани катастрофы в игре с Японией. При всём многообразии выбора бельгийских «чертей», Роберто Мартинес в итоге сделал ставку на физическую мощь и рост. После того, как азиатские футболисты забили два мяча, спасать Бельгию от позора отправился Маруан Феллайни. В результате бельгийцы сравняли счёт, дважды забив головой. Получается, что всё многообразие вариантов Роберто Мартинесу так и не пригодилось, а игра свелась к довольно банальному давлению и навесам в штрафную.
Впрочем, как и в случае с Францией потенциал бельгийцев практически безграничен. Когда у тебя в команде есть Компани, Азар, Де Брёйне, Лукаку, Мертенс, Феллайни, естественным образом можно задумываться о большом. Пусть с японцами и не получилось, но если эта махина наберёт ход, то мало не покажется никому.
Звёздная Бельгия с трудом обыграла Японию
При этом за бельгийцами уже тянется неприятный шлейф неудачников. Четыре года назад их тоже причисляли к теневым фаворитам, но тогда всё закончилось в четвертьфинале, когда бельгийцы проиграли аргентинцам. Впрочем, как не вспомнить и о неудачной кампании «канариньи» четыре года назад. Пусть бразильцы и прошли на одну стадию дальше, но зато потом они были уничтожены немцами со счётом 7:1.
Для Бельгии наступает момент истины. В последний раз бельгийцы выигрывали медали чемпионата мира ещё в 1980 году, когда не родился ещё ни один из нынешних членов сборной. Именно сейчас лидеры бельгийской команды находятся в самом расцвете сил, в лучшем футбольном возрасте. Все они уже накопили большой опыт решающих матчей в национальных чемпионатах и еврокубках, но готовы ли бельгийцы к заключительным стадиям плей-офф чемпионата мира? В матче с Японией подопечные Роберто Мартинеса не впечатлили, но показали, что характер у них есть. А без этого в четвертьфинале, конечно, делать нечего.
Бразильцы остаются явными фаворитами матча с Бельгией. Своё последнее золото «канаринья» выиграла в 2002 году. Именно сейчас у Бразилии есть отличный шанс повторить тот успех. По сравнению с домашним чемпионатом мира состав команды заметно усилился. В каждой линии есть суперзвезда, а по суммарной стоимости состава Бразилия занимает первое место среди всех команд-участниц чемпионата мира.
Бразилия - главный фаворит всего турнира
Бразилия и Бельгия встречались всего один раз. Случилось это на чемпионате мира 2002 года, тогда бразильцы победили со счётом 2:0.
Котировки букмекеров:
Бразилия – Бельгия – 2.10 – 3.30 – 3.65
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В первом матче дня сыграют сборные Франции и Уругвая. Обе команды за явным преимуществом выиграли свои группы. При этом французы и уругвайцы тратили ровно столько сил, сколько было необходимо. Французы набрали шесть очков после двух матчей, обыграв с минимальным преимуществом в счёте австралийцев и перуанцев. Заключительный матч группового этапа с Данией превратился в формальность. Уругвайцы с минимальным счётом победили Египет и Саудовскую Аравию, а напоследок ещё и разгромили Россию, оставшуюся в меньшинстве уже в начале первого тайма.
Коса на камень
Обе сборные не впечатлили на групповом этапе, но зато прибавили именно тогда, когда это было необходимо. Французы выдали настоящее шоу в 1/8 финала, обыграв аргентинцев. Стоило только «альбиселесте» выйти вперёд, как трёхцветные включились по-настоящему. Матч превратился в бенефис Киллиана Мбаппе, который играючи расправился с аргентинской обороной. После матча наставник французов Дидье Дешам напомнил о 1998-м годе, когда сборная Франции выиграла чемпионат мира. В тот же год родился Мбаппе. После того, что творил Мбаппе с Аргентиной, можно с уверенностью сказать о новой звезде мирового масштаба. Пожалуй, по своему потенциалу он превосходит Неймара и теперь является первым претендентом на золотой мяч в эпоху после Месси и Роналду.
Мбаппе - новая звезда французского футбола
Вообще, французы привезли в Россию состав, которому могут позавидовать абсолютно все конкуренты. В каждой линии трёхцветных есть звёзды мирового масштаба. Пожалуй, из общей картины выбивается лишь Бенджамин Павар, но после того, как он забил невероятный гол в ворота аргентинцев, назвать его слабым звеном никак нельзя. В общем, с составом у французов нет совершенно никаких проблем. Вряд ли на силу команды повлияет дисквалификация Матьюди: с таким составом Дешам сможет легко заменить полузащитника.
Французы периодически демонстрируют футбол, с которым можно бороться за титул чемпионов мира. Но пока главной проблемой команды остаётся фрагментарность. Когда французы выкладывались на 100% на протяжении всего матча? В игре с Аргентиной они включались в нужные моменты, чего оказалось достаточно. Но смогут ли они теперь играть так всё время, учитывая, что дальше соперники будут ещё более сильными?
Но факт остаётся фактом. Этой сборной Франции по силам биться за чемпионский титул. Пожалуй, это поколение французов по своему потенциалу даже превосходит золотое, которое выиграло Мундиаль 1998 года. Главный вопрос – где потолок этой команды?
Если кто-то и может сдержать убийственную атакующую мощь сборной Франции, то это – Уругвай. Мы говорим о команде, которая феноменально играет в обороне. «Селеста» является лидером по количеству пропущенных мячей, точнее, по надёжности. Уругвайцы пока пропустили лишь один мяч в четырёх играх. Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес идеально отладил игру своей команды. Особенно это было заметно в матче с Португалией в 1/8 финала. В этой уругвайской сборной в обороне отрабатывает абсолютно каждый игрок. При номинальной расстановке с тремя нападающими они используются для высокого прессинга и разрушения атак соперника в зародыше. В 1/8 финала лидер португальцев Криштиану Роналду не сумел нанести ни одного удара из пределов штрафной соперника! При этом более половины всех ударов Криштиану были заблокированы.
Особенно впечатляюще игра Уругвая в обороне выглядит, когда смотришь на это со стадиона. Именно тогда заметно, насколько каждый уругваец знает свою функцию на поле, как отрабатывает в любом эпизоде. Даже Луис Суарес и Эдинсон Кавани регулярно оказывались перед своей штрафной, чтобы мешать португальцам. При этом у Уругвая ещё и есть смертельное оружие в виде мгновенных контратак. В этом компоненте подопечные Табареса также достигли фактического совершенства. Столь сильного Уругвая, пожалуй, не было со времён Диего Форлана и выхода команды в полуфинал чемпионата мира 2010 года.
Но сегодня уругвайцам будет очень тяжело. По всей видимости, не сможет принять участие в матче Эдинсон Кавани, который получил травму в игре с Португалией. Для этой сборной Кавани даже важнее Суареса, учитывая, как здорово он выполняет черновую работу. Конечно, возможно, что тренерский штаб уругвайцев пытается скрыть восстановление форварда «ПСЖ», но, судя по всему, травма оказалась слишком тяжёлой, чтобы вылечиться за несколько дней. Без Кавани «селесте» будет предельно тяжело. Первым чемпионам мира в истории футбола, похоже, поможет только чудо.
Без травмированного Кавани Уругваю придётся очень сложно
Уругвай и Франция в своей истории встречались шесть раз. Любопытно, что французы ни разу не выиграли. Два матча завершились в пользу уругвайцев, а ещё четыре – ничьими. Последний раз на чемпионатах мира сборные встречались в 2010 году, тогда их матч завершился со счётом 0:0.
Котировки букмекеров:
Уругвай – Франция – 4.40 – 3.05 – 2.00
Фаворит против «тёмной лошадки»
Ещё более интригующим обещает стать второй четвертьфинальный поединок дня. Сборная Бразилии изначально считалась фаворитом у многих букмекеров. В то же время «теневым фаворитом», «тёмной лошадкой» эксперты называли сборную Бельгии. Теперь две команды встретятся в четвертьфинале.
Обе сборные выиграли свои группы. Бразильцы не слишком впечатлили, ограничиваясь победами с преимуществом в 1-2 мяча, хотя и оказались в одном квартете с вполне проходимыми соперниками. Бельгийцы, напротив, отгружали аутсайдерам много и стабильно. И лишь в матче с Англией, который уже мало что решал, сборная Бельгии ограничилась лишь одним забитым мячом.
Зато в плей-офф команды предстали в совершенно ином виде. «Канаринья» без лишних проблем и нервов спокойно переиграла Мексику, не оставим «ацтекам» ни единого шанса. Бельгийцы оказались на грани катастрофы в игре с Японией. При всём многообразии выбора бельгийских «чертей», Роберто Мартинес в итоге сделал ставку на физическую мощь и рост. После того, как азиатские футболисты забили два мяча, спасать Бельгию от позора отправился Маруан Феллайни. В результате бельгийцы сравняли счёт, дважды забив головой. Получается, что всё многообразие вариантов Роберто Мартинесу так и не пригодилось, а игра свелась к довольно банальному давлению и навесам в штрафную.
Впрочем, как и в случае с Францией потенциал бельгийцев практически безграничен. Когда у тебя в команде есть Компани, Азар, Де Брёйне, Лукаку, Мертенс, Феллайни, естественным образом можно задумываться о большом. Пусть с японцами и не получилось, но если эта махина наберёт ход, то мало не покажется никому.
Звёздная Бельгия с трудом обыграла Японию
При этом за бельгийцами уже тянется неприятный шлейф неудачников. Четыре года назад их тоже причисляли к теневым фаворитам, но тогда всё закончилось в четвертьфинале, когда бельгийцы проиграли аргентинцам. Впрочем, как не вспомнить и о неудачной кампании «канариньи» четыре года назад. Пусть бразильцы и прошли на одну стадию дальше, но зато потом они были уничтожены немцами со счётом 7:1.
Для Бельгии наступает момент истины. В последний раз бельгийцы выигрывали медали чемпионата мира ещё в 1980 году, когда не родился ещё ни один из нынешних членов сборной. Именно сейчас лидеры бельгийской команды находятся в самом расцвете сил, в лучшем футбольном возрасте. Все они уже накопили большой опыт решающих матчей в национальных чемпионатах и еврокубках, но готовы ли бельгийцы к заключительным стадиям плей-офф чемпионата мира? В матче с Японией подопечные Роберто Мартинеса не впечатлили, но показали, что характер у них есть. А без этого в четвертьфинале, конечно, делать нечего.
Бразильцы остаются явными фаворитами матча с Бельгией. Своё последнее золото «канаринья» выиграла в 2002 году. Именно сейчас у Бразилии есть отличный шанс повторить тот успех. По сравнению с домашним чемпионатом мира состав команды заметно усилился. В каждой линии есть суперзвезда, а по суммарной стоимости состава Бразилия занимает первое место среди всех команд-участниц чемпионата мира.
Бразилия - главный фаворит всего турнира
Бразилия и Бельгия встречались всего один раз. Случилось это на чемпионате мира 2002 года, тогда бразильцы победили со счётом 2:0.
Котировки букмекеров:
Бразилия – Бельгия – 2.10 – 3.30 – 3.65
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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