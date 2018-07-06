ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз на 70 тысяч швейцарских франков (70,5 тысяч долларов) за нарушение маркетинговых правил, а именно за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча Хорватия - Дания.Вратарю Даниелу Субашичу вынесено предупреждение за нарушение правил ФИФА об экипировке и демонстрацию месседжа личного характера.