Мощь Азара и Лукаку круче падений Неймара. Бельгия выбила Бразилию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Мощь Азара и Лукаку круче падений Неймара. Бельгия выбила Бразилию

Мощь Азара и Лукаку круче падений Неймара. Бельгия выбила БразилиюБразилия не забила стандарт в чужие ворота и забила в свои, а Бельгия шикарно построила контратакующую игру в 1-м тайме и отбилась во 2-м, несмотря на постоянные требования бразильцев назначить пенальти. Rusfootball.info - об одном из лучших матчей чемпионата, которым он попрощался с Казанью.

Не сказать, что путь Бразилии в четвертьфинал был чрезвычайно трудным, в отличие от бельгийского и нашего с Иваном Долининым. Команда Роберто Мартинеса совершила невероятный камбэк с 0:2, а мы с коллегой прибыли на место где-то на час позже запланированного из-за казанских пробок и внезапного перекрытия дороги. Видимо, казанский аэропорт должен был принять и отправить по назначению какого-нибудь важного чина. Камера захватила лишь малую часть тех, кому пришлось подождать, чтобы кому-то ждать не нужно было вообще.



В городе пятничным вечером тоже было не разогнаться.



Дорога вышла утомительной. Но если мы с бразильцами до стадиона добрались, то количество бельгийцев откровенно удручало. По ходу на стадион я вообще успел забыть, с кем играет Бразилия. Людей в колумбийских футболках было не сильно меньше.



И хотя на поле команды выходили в равных составах, шансы Бельгии смотрелись скромнее. Её почти поставила в тупик Япония, чего уж говорить о солидной и мощной Бразилии. Правда, у Тите возникла проблемка в виде дисквалификации Каземиро. И всё-таки как твоя команда может не быть фаворитом, если вместо основного опорника «Реала» у тебя выходит основной опорник «Ман Сити»? Зато в состав вернулся восстановившийся после травмы Марсело.

Состав бельгийцев же претерпел изменения посерьёзнее. Дело не в двух заменах, а в выходе Феллайни с первых минут вместо Мертенса. Это не могло не привести к коррективам модели игры, тогда как Шадли вместо Карраско вышел как выигравший конкуренцию за позицию автор победного мяча.

И пусть Шадли не всегда понимал, куда ему бежать и что делать, зато великолепно справлялась со своими ролями атакующая тройка. Сначала вперёд активно шёл и Феллайни. Именно он, к слову, заработал угловой, с которого Фернандиньо срезал мяч в свои ворота. Начала Бразилия агрессивнее и настойчивее, лезла в штрафную. подала не менее опасный стандарт с попаданием Тиаго Силвы в штангу, но забила она в свои ворота, что изменило всё.

Стиль игры бельгийцев изменился: Феллайни перестал мешаться в атаке и очень грамотно помогал партнёрам справляться с Неймаром, а в быстрых атаках партнёры божили уже без него. Проблемы с компактностью обнаружились у Бразилии ещё в матче с Мексикой, но нападающие игроки «Вест Хэма» и МЛС команду Тите прощали. А тут ещё и добавилось отсутствие Каземиро.

Бельгия была невероятна быстра и изящна в атаке. Ладно Азар, накручивавший по 2-3 соперника за атаку и стоявший на ногах при дриблинге куда крепче Неймара. Ладно Де Брёйне, освобождённый из тройки центральных полузащитников и проявлявший свои гениальные созидательные навыки. Но что творил Лукаку! Во втором голе бельгийцев Ромелу показал всё, чем он занимался в 1 тайме – выигрывал борьбу, тащил мяч, раздавал гениальные передачи. Может, это реально Моуринью лишает «Манчестер Юнайтед» такого разностороннего выдающегося форварда? Конкуренты у Дзюбы на этом ЧМ всё-таки есть…

Бразилия не успевала возвращаться в оборону, а в атаке стояла и, естественно, ничего не могла добиться без скорости. Де Брёйне также помогал команде в обороне, а любой вынос заканчивался очередным выигранным единоборством Лукаку, новым шикарным дриблингом Азара и так далее. Даже когда Шадли не очень грамотно располагался и терялся, ему помогал опытный Вертонген и Бельгия брала стоявшего с мячом Виллиана числом.

В перерыве Тите всё же не психанул и выпустил Фирмино вместо Виллиана, не став обрекать команду на разгром. Ведь в начале 2 тайма дошло до того, что атаку после отбора у Неймара разогнал Венсан Компани. Но, как сказал Неймар после матча с Мексикой: «Я не сдаюсь, я бразилец». Неймар действительно не сдавался и полез в штрафную, чтобы в ней упасть – судьи даже не стали смотреть повтор. Следом Габи Жезус издевательски обыграл соперника в штрафной, но прокинул мяч за лицевую и, похоже, только после этого получил от Компани. Хотя есть и другое мнение.



Мажич был спокоен и не хотел поддаваться на провокации.

С игры забить не получалось: Паулиньо продолжал мазать мимо мяча, дальние попытки Коутиньо наконец начали блокировать. Дуглас Коста вышел с целью придать атаке ширину, но в первые 15 минут своего пребывания на поле не придал ей ничего, а заметную роль впервые сыграл в контратаке, которая была для Бразилии невиданным делом.

Зато последний джокер Тите проявил себя незамедлительно: Ренато Аугусто ворвался в штрафную из глубины, как заменённый Паулиньо барселонского, но не сегодняшнего образца, и замкнул шикарную закидушку Коутиньо. Бразилия вернулась в игру, стадион включился – теперь отрывать глаз от игры было категорически противопоказано даже автору отчёта о ней, так что не судите строго за опечатки.

Даже Неймар в кои-то веки всё как надо сделал: открылся, обыграл, не упал, не пожадничал, удобно покатил, но умничка и лидер Коутиньо пробил в лучших традициях нападающих казанского «Рубина» на «Казань Арене». Азар же продолжал восхищать резкостью ухода от соперников и в концовке, когда должен был устать от бесчисленных рывков. И падал он только когда реально валили и не давали возможности продвинуться дальше, иначе его было не остановить.

И это пример Неймару, который вместо того, чтобы с мясом на 91-й вбивать мяч в сетку, опять начал выпрашивать пенальти за мимолётное касание руки Менье, цепляясь за несуществующую надежду на судейский подарок и окончательно поганя себе репутацию.

И всё же он мог затащить Бразилию в овертайм. Подхватив мяч, Ней отдал его Дугласу Косте, а сам побежал в штрафную, где уже было 4 человека. Дугласу никто не помогал, он остался один против двоих, но всё же сумел обыграть и откатить под удар вернувшемуся на линию штрафной Неймару. Но тут вмешался Куртуа, напомнивший о своём статусе, с которым вроде бы уже начал прощаться.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)

Бразилия – Бельгия 1:2


Голы: Фернандиньо, 14 (авт.), Де Бейне, 33, Аугусто, 79


Бразилия: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Коутинью, Паулинью, (Аугусто, 74), Фернандинью, Виллиан, (Фирмино, 46), - Жезус, (Коста, 62), Неймар.

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Фертонген - Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, (Вермален, 83), - Де Брейн, Р. Лукаку, (Тилеманс, 88), Э. Азар.

Предупреждения: Алдервейрельд, 51, Менье, 73, Фернандиньо, 86, Фагнер, 90

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Бразилии Сборная Бельгии Лукаку Азар Неймар
Вчера, 23:00
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№5 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:50) #
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online

Цитата: nongames
Сегодня его схавали белгийские волчары, и на нём почти не свистели)))

Между прочим, последний момент очень стремный был для Бельгии. Им повезло, что это был Неймар, а не кто-то другой. На репутацию "паденца" спишут. А так: пятерней по морде (в т. ч. по глазам) сзади в момент прыжка для удара головой с близкого расстояния -- вообще-то чистый пенальти. Ну да и слава Богу, что не дали. Они бы там все сдохди в доп. время от духоты. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: nongames СПБ (Вчера, 23:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нэймар сегодня был мальчиком из той старой истории, который кричал "волки, волки!!!"
Сегодня его схавали белгийские волчары, и на нём почти не свистели)))
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:23) #
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online

Цитата: Red fox
А потом мы им отомстим за 1986 г.

В смысле? Арбитра замочим, который нас судить будет? stuck_out_tongue_winking_eye
P. S. Опять же: мы еще хорватов в Имеретинской бухте не утопили вроде бы пока? Дождаться надо бы результата, прежде чем на Витселя и Ко. бутсой Игнашевича и Ко. замахиваться... wink
Хотя понятно, что единственный реальный соперник Уругвай -- в пролете. smiley
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Red fox (Вчера, 23:21) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Agasphere
Последний сэйв Куртуа делает его игроком матча. Франция -- Бельгия будет жесть. И есть подозрение, что петушков бельгийцы заклюют.


А потом мы им отомстим за 1986 г.
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
№1 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:19) #
  • +3
  •  (5)
online

Последний сэйв Куртуа делает его игроком матча. Франция -- Бельгия будет жесть. И есть подозрение, что петушков бельгийцы заклюют.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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