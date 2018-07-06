Мощь Азара и Лукаку круче падений Неймара. Бельгия выбила Бразилию

В Казани такие пробки, что лучше уж так, чем на машине pic.twitter.com/TKU20egzkE — Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 6, 2018

Контакт ДО того, как мяч ушёл pic.twitter.com/e33oSB05ES — Карен Адамян (@karenadamyan27) July 6, 2018

Чемпионат мира-2018



1/4 финала



Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)



Бразилия – Бельгия 1:2

Голы: Фернандиньо, 14 (авт.), Де Бейне, 33, Аугусто, 79

Бразилия не забила стандарт в чужие ворота и забила в свои, а Бельгия шикарно построила контратакующую игру в 1-м тайме и отбилась во 2-м, несмотря на постоянные требования бразильцев назначить пенальти.- об одном из лучших матчей чемпионата, которым он попрощался с Казанью.Не сказать, что путь Бразилии в четвертьфинал был чрезвычайно трудным, в отличие от бельгийского и нашего с Иваном Долининым. Команда Роберто Мартинеса совершила невероятный камбэк с 0:2, а мы с коллегой прибыли на место где-то на час позже запланированного из-за казанских пробок и внезапного перекрытия дороги. Видимо, казанский аэропорт должен был принять и отправить по назначению какого-нибудь важного чина. Камера захватила лишь малую часть тех, кому пришлось подождать, чтобы кому-то ждать не нужно было вообще.В городе пятничным вечером тоже было не разогнаться.Дорога вышла утомительной. Но если мы с бразильцами до стадиона добрались, то количество бельгийцев откровенно удручало. По ходу на стадион я вообще успел забыть, с кем играет Бразилия. Людей в колумбийских футболках было не сильно меньше.И хотя на поле команды выходили в равных составах, шансы Бельгии смотрелись скромнее. Её почти поставила в тупик Япония, чего уж говорить о солидной и мощной Бразилии. Правда, у Тите возникла проблемка в виде дисквалификации Каземиро. И всё-таки как твоя команда может не быть фаворитом, если вместо основного опорника «Реала» у тебя выходит основной опорник «Ман Сити»? Зато в состав вернулся восстановившийся после травмы Марсело.Состав бельгийцев же претерпел изменения посерьёзнее. Дело не в двух заменах, а в выходе Феллайни с первых минут вместо Мертенса. Это не могло не привести к коррективам модели игры, тогда как Шадли вместо Карраско вышел как выигравший конкуренцию за позицию автор победного мяча.И пусть Шадли не всегда понимал, куда ему бежать и что делать, зато великолепно справлялась со своими ролями атакующая тройка. Сначала вперёд активно шёл и Феллайни. Именно он, к слову, заработал угловой, с которого Фернандиньо срезал мяч в свои ворота. Начала Бразилия агрессивнее и настойчивее, лезла в штрафную. подала не менее опасный стандарт с попаданием Тиаго Силвы в штангу, но забила она в свои ворота, что изменило всё.Стиль игры бельгийцев изменился: Феллайни перестал мешаться в атаке и очень грамотно помогал партнёрам справляться с Неймаром, а в быстрых атаках партнёры божили уже без него. Проблемы с компактностью обнаружились у Бразилии ещё в матче с Мексикой, но нападающие игроки «Вест Хэма» и МЛС команду Тите прощали. А тут ещё и добавилось отсутствие Каземиро.Бельгия была невероятна быстра и изящна в атаке. Ладно Азар, накручивавший по 2-3 соперника за атаку и стоявший на ногах при дриблинге куда крепче Неймара. Ладно Де Брёйне, освобождённый из тройки центральных полузащитников и проявлявший свои гениальные созидательные навыки. Но что творил Лукаку! Во втором голе бельгийцев Ромелу показал всё, чем он занимался в 1 тайме – выигрывал борьбу, тащил мяч, раздавал гениальные передачи. Может, это реально Моуринью лишает «Манчестер Юнайтед» такого разностороннего выдающегося форварда? Конкуренты у Дзюбы на этом ЧМ всё-таки есть…Бразилия не успевала возвращаться в оборону, а в атаке стояла и, естественно, ничего не могла добиться без скорости. Де Брёйне также помогал команде в обороне, а любой вынос заканчивался очередным выигранным единоборством Лукаку, новым шикарным дриблингом Азара и так далее. Даже когда Шадли не очень грамотно располагался и терялся, ему помогал опытный Вертонген и Бельгия брала стоявшего с мячом Виллиана числом.В перерыве Тите всё же не психанул и выпустил Фирмино вместо Виллиана, не став обрекать команду на разгром. Ведь в начале 2 тайма дошло до того, что атаку после отбора у Неймара разогнал Венсан Компани. Но, как сказал Неймар после матча с Мексикой: «Я не сдаюсь, я бразилец». Неймар действительно не сдавался и полез в штрафную, чтобы в ней упасть – судьи даже не стали смотреть повтор. Следом Габи Жезус издевательски обыграл соперника в штрафной, но прокинул мяч за лицевую и, похоже, только после этого получил от Компани. Хотя есть и другое мнение.Мажич был спокоен и не хотел поддаваться на провокации.С игры забить не получалось: Паулиньо продолжал мазать мимо мяча, дальние попытки Коутиньо наконец начали блокировать. Дуглас Коста вышел с целью придать атаке ширину, но в первые 15 минут своего пребывания на поле не придал ей ничего, а заметную роль впервые сыграл в контратаке, которая была для Бразилии невиданным делом.Зато последний джокер Тите проявил себя незамедлительно: Ренато Аугусто ворвался в штрафную из глубины, как заменённый Паулиньо барселонского, но не сегодняшнего образца, и замкнул шикарную закидушку Коутиньо. Бразилия вернулась в игру, стадион включился – теперь отрывать глаз от игры было категорически противопоказано даже автору отчёта о ней, так что не судите строго за опечатки.Даже Неймар в кои-то веки всё как надо сделал: открылся, обыграл, не упал, не пожадничал, удобно покатил, но умничка и лидер Коутиньо пробил в лучших традициях нападающих казанского «Рубина» на «Казань Арене». Азар же продолжал восхищать резкостью ухода от соперников и в концовке, когда должен был устать от бесчисленных рывков. И падал он только когда реально валили и не давали возможности продвинуться дальше, иначе его было не остановить.И это пример Неймару, который вместо того, чтобы с мясом на 91-й вбивать мяч в сетку, опять начал выпрашивать пенальти за мимолётное касание руки Менье, цепляясь за несуществующую надежду на судейский подарок и окончательно поганя себе репутацию.И всё же он мог затащить Бразилию в овертайм. Подхватив мяч, Ней отдал его Дугласу Косте, а сам побежал в штрафную, где уже было 4 человека. Дугласу никто не помогал, он остался один против двоих, но всё же сумел обыграть и откатить под удар вернувшемуся на линию штрафной Неймару. Но тут вмешался Куртуа, напомнивший о своём статусе, с которым вроде бы уже начал прощаться.: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Коутинью, Паулинью, (Аугусто, 74), Фернандинью, Виллиан, (Фирмино, 46), - Жезус, (Коста, 62), Неймар.Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Фертонген - Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, (Вермален, 83), - Де Брейн, Р. Лукаку, (Тилеманс, 88), Э. Азар.Алдервейрельд, 51, Менье, 73, Фернандиньо, 86, Фагнер, 90