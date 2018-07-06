Мощь Азара и Лукаку круче падений Неймара. Бельгия выбила Бразилию

Свернуть все/Развернуть все
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:12
Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча
Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча
Вчера, 23:05
На ЧМ-2018 остались только европейский сборные (4)
На ЧМ-2018 остались только европейский сборные (4)
Вчера, 22:10
Иван Ракитич: знаю всех игроков сборной России
Иван Ракитич: знаю всех игроков сборной России
Вчера, 21:32
Златко Далич: у России отличная команда
Златко Далич: у России отличная команда
Вчера, 21:20
Луис Суарес: Франция ничем не лучше Уругвая
Луис Суарес: Франция ничем не лучше Уругвая
Вчера, 21:05
Антуан Гризманн: я играл против своих друзей и из уважения к ним не стал показывать свою радость
Антуан Гризманн: я играл против своих друзей и из уважения к ним не стал показывать свою радость
Вчера, 20:25
Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ" (3)
Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ" (3)
Вчера, 20:18
Борис Игнатьев: переход в "Локомотив" - шаг вперед для Смолова (2)
Борис Игнатьев: переход в "Локомотив" - шаг вперед для Смолова (2)
Вчера, 20:14
Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи (1)
Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи (1)
Вчера, 20:08
Бразилия - Бельгия: Витсель и Неймар сыграют с первых минут (5)
Бразилия - Бельгия: Витсель и Неймар сыграют с первых минут (5)
Вчера, 19:13
Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас
Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас
Вчера, 19:08
"Локомотив" продлил контракт с Антоном Коченковым
"Локомотив" продлил контракт с Антоном Коченковым
Вчера, 18:27
Виталий Денисов продлил на год контракт с "Локомотивом" (4)
Виталий Денисов продлил на год контракт с "Локомотивом" (4)
Вчера, 17:48
Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг (5)
Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг (5)
Вчера, 17:22
Уникальный алмаз назовут именем Акинфеева (1)
Уникальный алмаз назовут именем Акинфеева (1)
Вчера, 17:12
В Москве задержали болельщика сборной Англии по запросу ОАЭ (1)
В Москве задержали болельщика сборной Англии по запросу ОАЭ (1)
Вчера, 16:38
"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева (43)
"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева (43)
Вчера, 16:33
Агент: Головин остается футболистом ЦСКА (7)
Агент: Головин остается футболистом ЦСКА (7)
Вчера, 16:09
Сергей Балахнин: шансы хорватов на победу выше, чем у России (2)
Сергей Балахнин: шансы хорватов на победу выше, чем у России (2)
Вчера, 16:04
Уругвай - Франция: стали известны стартовые составы (5)
Уругвай - Франция: стали известны стартовые составы (5)
Вчера, 15:15
Квинси Промес присоединится к "Спартаку" на сборе в Австрии (7)
Квинси Промес присоединится к "Спартаку" на сборе в Австрии (7)
Вчера, 15:14
Черчесов: главный матч жизни? Надеюсь, что он ещё впереди (2)
Черчесов: главный матч жизни? Надеюсь, что он ещё впереди (2)
Вчера, 15:03
Станислав Черчесов: поддержка Путина важна, ребята о ней знают (7)
Станислав Черчесов: поддержка Путина важна, ребята о ней знают (7)
Вчера, 14:28
В Тольятти перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии появится фан-зона
В Тольятти перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии появится фан-зона
Вчера, 14:17
Ромелу Лукаку: Неймар не актер (8)
Ромелу Лукаку: Неймар не актер (8)
Мощь Азара и Лукаку круче падений Неймара. Бельгия выбила Бразилию
Бразилия не забила стандарт в чужие ворота и забила в свои, а Бельгия шикарно построила контратакующую игру в 1-м тайме и отбилась во 2-м, несмотря на постоянные требования бразильцев назначить пенальти. Rusfootball.info - об одном из лучших матчей чемпионата, которым он попрощался с Казанью.
Не сказать, что путь Бразилии в четвертьфинал был чрезвычайно трудным, в отличие от бельгийского и нашего с Иваном Долининым. Команда Роберто Мартинеса совершила невероятный камбэк с 0:2, а мы с коллегой прибыли на место где-то на час позже запланированного из-за казанских пробок и внезапного перекрытия дороги. Видимо, казанский аэропорт должен был принять и отправить по назначению какого-нибудь важного чина. Камера захватила лишь малую часть тех, кому пришлось подождать, чтобы кому-то ждать не нужно было вообще.
В городе пятничным вечером тоже было не разогнаться.
Дорога вышла утомительной. Но если мы с бразильцами до стадиона добрались, то количество бельгийцев откровенно удручало. По ходу на стадион я вообще успел забыть, с кем играет Бразилия. Людей в колумбийских футболках было не сильно меньше.
И хотя на поле команды выходили в равных составах, шансы Бельгии смотрелись скромнее. Её почти поставила в тупик Япония, чего уж говорить о солидной и мощной Бразилии. Правда, у Тите возникла проблемка в виде дисквалификации Каземиро. И всё-таки как твоя команда может не быть фаворитом, если вместо основного опорника «Реала» у тебя выходит основной опорник «Ман Сити»? Зато в состав вернулся восстановившийся после травмы Марсело.
Состав бельгийцев же претерпел изменения посерьёзнее. Дело не в двух заменах, а в выходе Феллайни с первых минут вместо Мертенса. Это не могло не привести к коррективам модели игры, тогда как Шадли вместо Карраско вышел как выигравший конкуренцию за позицию автор победного мяча.
И пусть Шадли не всегда понимал, куда ему бежать и что делать, зато великолепно справлялась со своими ролями атакующая тройка. Сначала вперёд активно шёл и Феллайни. Именно он, к слову, заработал угловой, с которого Фернандиньо срезал мяч в свои ворота. Начала Бразилия агрессивнее и настойчивее, лезла в штрафную. подала не менее опасный стандарт с попаданием Тиаго Силвы в штангу, но забила она в свои ворота, что изменило всё.
Стиль игры бельгийцев изменился: Феллайни перестал мешаться в атаке и очень грамотно помогал партнёрам справляться с Неймаром, а в быстрых атаках партнёры божили уже без него. Проблемы с компактностью обнаружились у Бразилии ещё в матче с Мексикой, но нападающие игроки «Вест Хэма» и МЛС команду Тите прощали. А тут ещё и добавилось отсутствие Каземиро.
Бельгия была невероятна быстра и изящна в атаке. Ладно Азар, накручивавший по 2-3 соперника за атаку и стоявший на ногах при дриблинге куда крепче Неймара. Ладно Де Брёйне, освобождённый из тройки центральных полузащитников и проявлявший свои гениальные созидательные навыки. Но что творил Лукаку! Во втором голе бельгийцев Ромелу показал всё, чем он занимался в 1 тайме – выигрывал борьбу, тащил мяч, раздавал гениальные передачи. Может, это реально Моуринью лишает «Манчестер Юнайтед» такого разностороннего выдающегося форварда? Конкуренты у Дзюбы на этом ЧМ всё-таки есть…
Бразилия не успевала возвращаться в оборону, а в атаке стояла и, естественно, ничего не могла добиться без скорости. Де Брёйне также помогал команде в обороне, а любой вынос заканчивался очередным выигранным единоборством Лукаку, новым шикарным дриблингом Азара и так далее. Даже когда Шадли не очень грамотно располагался и терялся, ему помогал опытный Вертонген и Бельгия брала стоявшего с мячом Виллиана числом.
В перерыве Тите всё же не психанул и выпустил Фирмино вместо Виллиана, не став обрекать команду на разгром. Ведь в начале 2 тайма дошло до того, что атаку после отбора у Неймара разогнал Венсан Компани. Но, как сказал Неймар после матча с Мексикой: «Я не сдаюсь, я бразилец». Неймар действительно не сдавался и полез в штрафную, чтобы в ней упасть – судьи даже не стали смотреть повтор. Следом Габи Жезус издевательски обыграл соперника в штрафной, но прокинул мяч за лицевую и, похоже, только после этого получил от Компани. Хотя есть и другое мнение.
Мажич был спокоен и не хотел поддаваться на провокации.
С игры забить не получалось: Паулиньо продолжал мазать мимо мяча, дальние попытки Коутиньо наконец начали блокировать. Дуглас Коста вышел с целью придать атаке ширину, но в первые 15 минут своего пребывания на поле не придал ей ничего, а заметную роль впервые сыграл в контратаке, которая была для Бразилии невиданным делом.
Зато последний джокер Тите проявил себя незамедлительно: Ренато Аугусто ворвался в штрафную из глубины, как заменённый Паулиньо барселонского, но не сегодняшнего образца, и замкнул шикарную закидушку Коутиньо. Бразилия вернулась в игру, стадион включился – теперь отрывать глаз от игры было категорически противопоказано даже автору отчёта о ней, так что не судите строго за опечатки.
Даже Неймар в кои-то веки всё как надо сделал: открылся, обыграл, не упал, не пожадничал, удобно покатил, но умничка и лидер Коутиньо пробил в лучших традициях нападающих казанского «Рубина» на «Казань Арене». Азар же продолжал восхищать резкостью ухода от соперников и в концовке, когда должен был устать от бесчисленных рывков. И падал он только когда реально валили и не давали возможности продвинуться дальше, иначе его было не остановить.
И это пример Неймару, который вместо того, чтобы с мясом на 91-й вбивать мяч в сетку, опять начал выпрашивать пенальти за мимолётное касание руки Менье, цепляясь за несуществующую надежду на судейский подарок и окончательно поганя себе репутацию.
И всё же он мог затащить Бразилию в овертайм. Подхватив мяч, Ней отдал его Дугласу Косте, а сам побежал в штрафную, где уже было 4 человека. Дугласу никто не помогал, он остался один против двоих, но всё же сумел обыграть и откатить под удар вернувшемуся на линию штрафной Неймару. Но тут вмешался Куртуа, напомнивший о своём статусе, с которым вроде бы уже начал прощаться.
Бразилия: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Коутинью, Паулинью, (Аугусто, 74), Фернандинью, Виллиан, (Фирмино, 46), - Жезус, (Коста, 62), Неймар.
Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Фертонген - Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, (Вермален, 83), - Де Брейн, Р. Лукаку, (Тилеманс, 88), Э. Азар.
Предупреждения: Алдервейрельд, 51, Менье, 73, Фернандиньо, 86, Фагнер, 90
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Не сказать, что путь Бразилии в четвертьфинал был чрезвычайно трудным, в отличие от бельгийского и нашего с Иваном Долининым. Команда Роберто Мартинеса совершила невероятный камбэк с 0:2, а мы с коллегой прибыли на место где-то на час позже запланированного из-за казанских пробок и внезапного перекрытия дороги. Видимо, казанский аэропорт должен был принять и отправить по назначению какого-нибудь важного чина. Камера захватила лишь малую часть тех, кому пришлось подождать, чтобы кому-то ждать не нужно было вообще.
В городе пятничным вечером тоже было не разогнаться.
В Казани такие пробки, что лучше уж так, чем на машине pic.twitter.com/TKU20egzkE— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 6, 2018
Дорога вышла утомительной. Но если мы с бразильцами до стадиона добрались, то количество бельгийцев откровенно удручало. По ходу на стадион я вообще успел забыть, с кем играет Бразилия. Людей в колумбийских футболках было не сильно меньше.
И хотя на поле команды выходили в равных составах, шансы Бельгии смотрелись скромнее. Её почти поставила в тупик Япония, чего уж говорить о солидной и мощной Бразилии. Правда, у Тите возникла проблемка в виде дисквалификации Каземиро. И всё-таки как твоя команда может не быть фаворитом, если вместо основного опорника «Реала» у тебя выходит основной опорник «Ман Сити»? Зато в состав вернулся восстановившийся после травмы Марсело.
Состав бельгийцев же претерпел изменения посерьёзнее. Дело не в двух заменах, а в выходе Феллайни с первых минут вместо Мертенса. Это не могло не привести к коррективам модели игры, тогда как Шадли вместо Карраско вышел как выигравший конкуренцию за позицию автор победного мяча.
И пусть Шадли не всегда понимал, куда ему бежать и что делать, зато великолепно справлялась со своими ролями атакующая тройка. Сначала вперёд активно шёл и Феллайни. Именно он, к слову, заработал угловой, с которого Фернандиньо срезал мяч в свои ворота. Начала Бразилия агрессивнее и настойчивее, лезла в штрафную. подала не менее опасный стандарт с попаданием Тиаго Силвы в штангу, но забила она в свои ворота, что изменило всё.
Стиль игры бельгийцев изменился: Феллайни перестал мешаться в атаке и очень грамотно помогал партнёрам справляться с Неймаром, а в быстрых атаках партнёры божили уже без него. Проблемы с компактностью обнаружились у Бразилии ещё в матче с Мексикой, но нападающие игроки «Вест Хэма» и МЛС команду Тите прощали. А тут ещё и добавилось отсутствие Каземиро.
Бельгия была невероятна быстра и изящна в атаке. Ладно Азар, накручивавший по 2-3 соперника за атаку и стоявший на ногах при дриблинге куда крепче Неймара. Ладно Де Брёйне, освобождённый из тройки центральных полузащитников и проявлявший свои гениальные созидательные навыки. Но что творил Лукаку! Во втором голе бельгийцев Ромелу показал всё, чем он занимался в 1 тайме – выигрывал борьбу, тащил мяч, раздавал гениальные передачи. Может, это реально Моуринью лишает «Манчестер Юнайтед» такого разностороннего выдающегося форварда? Конкуренты у Дзюбы на этом ЧМ всё-таки есть…
Бразилия не успевала возвращаться в оборону, а в атаке стояла и, естественно, ничего не могла добиться без скорости. Де Брёйне также помогал команде в обороне, а любой вынос заканчивался очередным выигранным единоборством Лукаку, новым шикарным дриблингом Азара и так далее. Даже когда Шадли не очень грамотно располагался и терялся, ему помогал опытный Вертонген и Бельгия брала стоявшего с мячом Виллиана числом.
В перерыве Тите всё же не психанул и выпустил Фирмино вместо Виллиана, не став обрекать команду на разгром. Ведь в начале 2 тайма дошло до того, что атаку после отбора у Неймара разогнал Венсан Компани. Но, как сказал Неймар после матча с Мексикой: «Я не сдаюсь, я бразилец». Неймар действительно не сдавался и полез в штрафную, чтобы в ней упасть – судьи даже не стали смотреть повтор. Следом Габи Жезус издевательски обыграл соперника в штрафной, но прокинул мяч за лицевую и, похоже, только после этого получил от Компани. Хотя есть и другое мнение.
Контакт ДО того, как мяч ушёл pic.twitter.com/e33oSB05ES— Карен Адамян (@karenadamyan27) July 6, 2018
Мажич был спокоен и не хотел поддаваться на провокации.
С игры забить не получалось: Паулиньо продолжал мазать мимо мяча, дальние попытки Коутиньо наконец начали блокировать. Дуглас Коста вышел с целью придать атаке ширину, но в первые 15 минут своего пребывания на поле не придал ей ничего, а заметную роль впервые сыграл в контратаке, которая была для Бразилии невиданным делом.
Зато последний джокер Тите проявил себя незамедлительно: Ренато Аугусто ворвался в штрафную из глубины, как заменённый Паулиньо барселонского, но не сегодняшнего образца, и замкнул шикарную закидушку Коутиньо. Бразилия вернулась в игру, стадион включился – теперь отрывать глаз от игры было категорически противопоказано даже автору отчёта о ней, так что не судите строго за опечатки.
Даже Неймар в кои-то веки всё как надо сделал: открылся, обыграл, не упал, не пожадничал, удобно покатил, но умничка и лидер Коутиньо пробил в лучших традициях нападающих казанского «Рубина» на «Казань Арене». Азар же продолжал восхищать резкостью ухода от соперников и в концовке, когда должен был устать от бесчисленных рывков. И падал он только когда реально валили и не давали возможности продвинуться дальше, иначе его было не остановить.
И это пример Неймару, который вместо того, чтобы с мясом на 91-й вбивать мяч в сетку, опять начал выпрашивать пенальти за мимолётное касание руки Менье, цепляясь за несуществующую надежду на судейский подарок и окончательно поганя себе репутацию.
И всё же он мог затащить Бразилию в овертайм. Подхватив мяч, Ней отдал его Дугласу Косте, а сам побежал в штрафную, где уже было 4 человека. Дугласу никто не помогал, он остался один против двоих, но всё же сумел обыграть и откатить под удар вернувшемуся на линию штрафной Неймару. Но тут вмешался Куртуа, напомнивший о своём статусе, с которым вроде бы уже начал прощаться.
Чемпионат мира-2018
1/4 финала
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Бразилия – Бельгия 1:2
1/4 финала
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Бразилия – Бельгия 1:2
Голы: Фернандиньо, 14 (авт.), Де Бейне, 33, Аугусто, 79
Бразилия: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Коутинью, Паулинью, (Аугусто, 74), Фернандинью, Виллиан, (Фирмино, 46), - Жезус, (Коста, 62), Неймар.
Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Фертонген - Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, (Вермален, 83), - Де Брейн, Р. Лукаку, (Тилеманс, 88), Э. Азар.
Предупреждения: Алдервейрельд, 51, Менье, 73, Фернандиньо, 86, Фагнер, 90
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.