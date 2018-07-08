Акинфеев в этот раз без чудес, Смолов - снова ужасен! Оценки игрокам сборной России

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
1:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Акинфеев в этот раз без чудес, Смолов - снова ужасен! Оценки игрокам сборной России
Сказка для сборной России закончилась, команда Станислава Черчесова в заключительном четвертьфинале чемпионата мира обидно проиграла Хорватии в серии пенальти и выбыла из борьбы за кубок. Rusfootball.info выставляет заслуженные оценки и пытается определить, кто же виноват в вылете.
Игорь Акинфеев – 3.5. Второй раз подряд затащить серию пенальти у Игоря не получилось, хотя один удар он отбил, еще до одного дотянулся, но не повезло с отскоком. В случае с пропущенными голами выглядел статистом – Крамарич наносил удар с близкого расстояния, Акинфеев сложиться не успел, а при втором голе мяч влетел в самый угол ворот, на штанге никого не оказалось.
Марио Фернандес – 4.0. Очередной яркий матч со стороны Марио. Очень часто ходил в атаку по своему флангу (чуть ли не каждая первая диагональ шла на него), прессинговал, комбинировал с партнерами, но в обороне не был безгрешен – упустил Ребича при стандарте, а при голе Крамарича не успел вернуться назад. Во втором тайме под натиском хорватов занимался в основном обороной, но вовремя пошел в атаку во втором экстратайме, когда сравнял счет. Одиннадцатиметровый удар не удался, Фернандес не попал даже в ворота, но своей игрой на этом чемпионате застолбил место игрока основного состава.
Илья Кутепов – Сергей Игнашевич – 3.5. Пара защитников действовала уверенно, то и дело вынося мяч из штрафной, прерывая прострелы, начиная атаки, но оказалась замешана в пропущенных голах. Сначала Кутепов сдвинулся вправо, прикрывая Фернандеса, но был обыгран, не смог помешать Крамаричу и Игнашевич. Второго гола могло бы и не быть, если бы Кутепов сыграл согласованно с Акинфеевым. Вместо этого назначается корнер, Игнашевич борется сразу с двумя, а Вида выводит Хорватию вперед. После такого турнира даже не хочется, чтобы Сергей заканчивал, хоть и случались ошибки, а как хладнокровно он исполнил пенальти.
Федор Кудряшов – 3.0. В полной мере не смог заменить Жиркова, фактически мы остались без атак по левому флангу, но и в защитном компоненте у игрока «Рубина» имелись проблемы, чего только стоит момент, когда Ребич легко обыграл его в штрафной Акинфеева. При голе Крамарича действовал очень странным образом – Кудряшов, как и положено, сместился в центр на позицию Кутепова (тот прикрывал Фернандеса), но двинулся не на хорвата, а в другую сторону, вдобавок упал. Оставшуюся игру провел без происшествий.
Роман Зобнин – 4.0. Снова был одним из лучших на поле, хотя это не всегда заметно, Роман предпочитает таскать рояль, а не играть на нем. Подчищал за партнерами, совершал перехваты, продвигал мяч вперед, искал какие-то интересные ходы, хотя не обошлось без пары обрезов (почему-то с Зобниным подобное случается именно в первом тайме, а затем он разгоняется). В конце второго экстратайма мог принести России победу, но удар из-за пределов штрафной выдался не слишком сильным. За этим парнем будущее нашей сборной.
Далер Кузяев – 3.5. Далер действовал более осторожно, а попытки обострить игру редко к чему-то приводили, чаще к ошибкам и обрезам, но в экстратаймах совершил пару проходов к чужим воротам и даже попал в створ после одного из стандартов. Уверенно реализовал пенальти, из минусов – поведение при первом голе хорватов: не подстраховал Марио Фернадеса, а затем не прицепился ни к Манджукичу, ни к Крамаричу.
Александр Самедов – 3.0. Не первый невзрачный матч от Александра на этом чемпионате мира. В первом тайме совершил всего два полезных действия – заработал штрафной и посадил на желтую карточку Стринича. В остальном потери, навесы в никуда, неудачные варианты для продолжения редких атак сборной России, потому относительно ранняя замена неудивительна.
Александр Головин – 3.5. Действовал рядом с Дзюбой, креатив в основном от Александра, активно прессинговал, несколько раз оставив без мяча самого Модрича. В первый экстратайм вкладывал мяч в ногу Смолова, но защитники все же успели помешать. Был заменен сразу после гола, хотя команде требовалась мысль в атаке – на выручку пришел штрафной.
Денис Черышев – 4.0. Отметился еще одним фантастическим мячом на чемпионате мира, заставив Субашича лишь безмолвно наблюдать за тем, как мяч заходит в левый угол ворот после удара из-за пределов штрафной. Перед этим Черышев получил пас от Дзюбы и обыграл одного защитника. Постоянно обыгрывался с Дзюбой и Головиным, участвовал в прессинге, но со временем силы покинули его, а россияне акцентировали внимание на обороне. Наш легионер потерялся по такой игре и уступил место Смолову.
Артем Дзюба – 4.0. Еще один достойный матч от Артема, хоть и не получилось забить. На старте игры заработал угловой, отрабатывал у своих ворот на стандартах, как всегда боролся вверху и скидывал на партнеров по команде, но поначалу не так получалось. Зато впоследствии обыгрался с Черышевым, который открыл счет. Во втором тайме Дзюба все чаще оказывался в одиночестве, прессинговал, удерживал мяч, но сил со временем стало меньше, потому и был заменен, чему явно был не рад, что-то выясняя на повышенных тонах у Мирослава Ромащенко.
Александр Ерохин, Юрий Газинский – 3.5. После выхода на замену в основном занимались разрушением, хотя Александр отметился ударом головой выше ворот. Блокировали мячи, выносили, разряжали обстановку, видимо, это именно то, что от них требовал Черчесов.
Алан Дзагоев – 4.0. После всех четырех замен я задался вопросом, а кто же поведет сборную России вперед, не Газинский с Ерохиным же, возможно, Зобнин, но пригодился опыт Алана, хотя полученный штрафной можно назвать случайностью. Полузащитник ЦСКА нашел голову защитника ЦСКА, которая позволила перевести игру в серию пенальти, там Дзагоев отметился точным ударом. Ах, если бы не травма в игре против Саудовской Аравии, то мог проявить себя и более лучшим образом.
Федор Смолов – 2.0 Очередной матч ни о чем. Дважды выпрашивал пенальти, которых не было, при голе Виды встал перед Акинфеевым, а мяч пролетел в считанных сантиметрах от Федора. Из атакующих действий можно отметить только удар с острого угла и как Головин вкладывал ему мяч в ногу. Серию пенальти Смолов начал невзрачной «паненкой», по лицу футболиста было видно, что ему жаль, но футбол – не место для сожалений. Перед турниром Федора рассматривали как главную ударную силу сборной, а он себя никак не показал, и в какую Европу он теперь поедет?
Иван Уральский. Rusfootball.info
Игорь Акинфеев – 3.5. Второй раз подряд затащить серию пенальти у Игоря не получилось, хотя один удар он отбил, еще до одного дотянулся, но не повезло с отскоком. В случае с пропущенными голами выглядел статистом – Крамарич наносил удар с близкого расстояния, Акинфеев сложиться не успел, а при втором голе мяч влетел в самый угол ворот, на штанге никого не оказалось.
Марио Фернандес – 4.0. Очередной яркий матч со стороны Марио. Очень часто ходил в атаку по своему флангу (чуть ли не каждая первая диагональ шла на него), прессинговал, комбинировал с партнерами, но в обороне не был безгрешен – упустил Ребича при стандарте, а при голе Крамарича не успел вернуться назад. Во втором тайме под натиском хорватов занимался в основном обороной, но вовремя пошел в атаку во втором экстратайме, когда сравнял счет. Одиннадцатиметровый удар не удался, Фернандес не попал даже в ворота, но своей игрой на этом чемпионате застолбил место игрока основного состава.
Илья Кутепов – Сергей Игнашевич – 3.5. Пара защитников действовала уверенно, то и дело вынося мяч из штрафной, прерывая прострелы, начиная атаки, но оказалась замешана в пропущенных голах. Сначала Кутепов сдвинулся вправо, прикрывая Фернандеса, но был обыгран, не смог помешать Крамаричу и Игнашевич. Второго гола могло бы и не быть, если бы Кутепов сыграл согласованно с Акинфеевым. Вместо этого назначается корнер, Игнашевич борется сразу с двумя, а Вида выводит Хорватию вперед. После такого турнира даже не хочется, чтобы Сергей заканчивал, хоть и случались ошибки, а как хладнокровно он исполнил пенальти.
Федор Кудряшов – 3.0. В полной мере не смог заменить Жиркова, фактически мы остались без атак по левому флангу, но и в защитном компоненте у игрока «Рубина» имелись проблемы, чего только стоит момент, когда Ребич легко обыграл его в штрафной Акинфеева. При голе Крамарича действовал очень странным образом – Кудряшов, как и положено, сместился в центр на позицию Кутепова (тот прикрывал Фернандеса), но двинулся не на хорвата, а в другую сторону, вдобавок упал. Оставшуюся игру провел без происшествий.
Роман Зобнин – 4.0. Снова был одним из лучших на поле, хотя это не всегда заметно, Роман предпочитает таскать рояль, а не играть на нем. Подчищал за партнерами, совершал перехваты, продвигал мяч вперед, искал какие-то интересные ходы, хотя не обошлось без пары обрезов (почему-то с Зобниным подобное случается именно в первом тайме, а затем он разгоняется). В конце второго экстратайма мог принести России победу, но удар из-за пределов штрафной выдался не слишком сильным. За этим парнем будущее нашей сборной.
Далер Кузяев – 3.5. Далер действовал более осторожно, а попытки обострить игру редко к чему-то приводили, чаще к ошибкам и обрезам, но в экстратаймах совершил пару проходов к чужим воротам и даже попал в створ после одного из стандартов. Уверенно реализовал пенальти, из минусов – поведение при первом голе хорватов: не подстраховал Марио Фернадеса, а затем не прицепился ни к Манджукичу, ни к Крамаричу.
Александр Самедов – 3.0. Не первый невзрачный матч от Александра на этом чемпионате мира. В первом тайме совершил всего два полезных действия – заработал штрафной и посадил на желтую карточку Стринича. В остальном потери, навесы в никуда, неудачные варианты для продолжения редких атак сборной России, потому относительно ранняя замена неудивительна.
Александр Головин – 3.5. Действовал рядом с Дзюбой, креатив в основном от Александра, активно прессинговал, несколько раз оставив без мяча самого Модрича. В первый экстратайм вкладывал мяч в ногу Смолова, но защитники все же успели помешать. Был заменен сразу после гола, хотя команде требовалась мысль в атаке – на выручку пришел штрафной.
Денис Черышев – 4.0. Отметился еще одним фантастическим мячом на чемпионате мира, заставив Субашича лишь безмолвно наблюдать за тем, как мяч заходит в левый угол ворот после удара из-за пределов штрафной. Перед этим Черышев получил пас от Дзюбы и обыграл одного защитника. Постоянно обыгрывался с Дзюбой и Головиным, участвовал в прессинге, но со временем силы покинули его, а россияне акцентировали внимание на обороне. Наш легионер потерялся по такой игре и уступил место Смолову.
Артем Дзюба – 4.0. Еще один достойный матч от Артема, хоть и не получилось забить. На старте игры заработал угловой, отрабатывал у своих ворот на стандартах, как всегда боролся вверху и скидывал на партнеров по команде, но поначалу не так получалось. Зато впоследствии обыгрался с Черышевым, который открыл счет. Во втором тайме Дзюба все чаще оказывался в одиночестве, прессинговал, удерживал мяч, но сил со временем стало меньше, потому и был заменен, чему явно был не рад, что-то выясняя на повышенных тонах у Мирослава Ромащенко.
Александр Ерохин, Юрий Газинский – 3.5. После выхода на замену в основном занимались разрушением, хотя Александр отметился ударом головой выше ворот. Блокировали мячи, выносили, разряжали обстановку, видимо, это именно то, что от них требовал Черчесов.
Алан Дзагоев – 4.0. После всех четырех замен я задался вопросом, а кто же поведет сборную России вперед, не Газинский с Ерохиным же, возможно, Зобнин, но пригодился опыт Алана, хотя полученный штрафной можно назвать случайностью. Полузащитник ЦСКА нашел голову защитника ЦСКА, которая позволила перевести игру в серию пенальти, там Дзагоев отметился точным ударом. Ах, если бы не травма в игре против Саудовской Аравии, то мог проявить себя и более лучшим образом.
Федор Смолов – 2.0 Очередной матч ни о чем. Дважды выпрашивал пенальти, которых не было, при голе Виды встал перед Акинфеевым, а мяч пролетел в считанных сантиметрах от Федора. Из атакующих действий можно отметить только удар с острого угла и как Головин вкладывал ему мяч в ногу. Серию пенальти Смолов начал невзрачной «паненкой», по лицу футболиста было видно, что ему жаль, но футбол – не место для сожалений. Перед турниром Федора рассматривали как главную ударную силу сборной, а он себя никак не показал, и в какую Европу он теперь поедет?
Иван Уральский. Rusfootball.info
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