Акинфеев в этот раз без чудес, Смолов - снова ужасен! Оценки игрокам сборной России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Кто был лучшим игроком сборной России?



 

Акинфеев в этот раз без чудес, Смолов - снова ужасен! Оценки игрокам сборной России

Сказка для сборной России закончилась, команда Станислава Черчесова в заключительном четвертьфинале чемпионата мира обидно проиграла Хорватии в серии пенальти и выбыла из борьбы за кубок. Rusfootball.info выставляет заслуженные оценки и пытается определить, кто же виноват в вылете.






Игорь Акинфеев – 3.5. Второй раз подряд затащить серию пенальти у Игоря не получилось, хотя один удар он отбил, еще до одного дотянулся, но не повезло с отскоком. В случае с пропущенными голами выглядел статистом – Крамарич наносил удар с близкого расстояния, Акинфеев сложиться не успел, а при втором голе мяч влетел в самый угол ворот, на штанге никого не оказалось.

Марио Фернандес – 4.0. Очередной яркий матч со стороны Марио. Очень часто ходил в атаку по своему флангу (чуть ли не каждая первая диагональ шла на него), прессинговал, комбинировал с партнерами, но в обороне не был безгрешен – упустил Ребича при стандарте, а при голе Крамарича не успел вернуться назад. Во втором тайме под натиском хорватов занимался в основном обороной, но вовремя пошел в атаку во втором экстратайме, когда сравнял счет. Одиннадцатиметровый удар не удался, Фернандес не попал даже в ворота, но своей игрой на этом чемпионате застолбил место игрока основного состава.

Илья Кутепов – Сергей Игнашевич – 3.5. Пара защитников действовала уверенно, то и дело вынося мяч из штрафной, прерывая прострелы, начиная атаки, но оказалась замешана в пропущенных голах. Сначала Кутепов сдвинулся вправо, прикрывая Фернандеса, но был обыгран, не смог помешать Крамаричу и Игнашевич. Второго гола могло бы и не быть, если бы Кутепов сыграл согласованно с Акинфеевым. Вместо этого назначается корнер, Игнашевич борется сразу с двумя, а Вида выводит Хорватию вперед. После такого турнира даже не хочется, чтобы Сергей заканчивал, хоть и случались ошибки, а как хладнокровно он исполнил пенальти.

Акинфеев в этот раз без чудес, Смолов - снова ужасен! Оценки игрокам сборной России


Федор Кудряшов – 3.0. В полной мере не смог заменить Жиркова, фактически мы остались без атак по левому флангу, но и в защитном компоненте у игрока «Рубина» имелись проблемы, чего только стоит момент, когда Ребич легко обыграл его в штрафной Акинфеева. При голе Крамарича действовал очень странным образом – Кудряшов, как и положено, сместился в центр на позицию Кутепова (тот прикрывал Фернандеса), но двинулся не на хорвата, а в другую сторону, вдобавок упал. Оставшуюся игру провел без происшествий.

Роман Зобнин – 4.0. Снова был одним из лучших на поле, хотя это не всегда заметно, Роман предпочитает таскать рояль, а не играть на нем. Подчищал за партнерами, совершал перехваты, продвигал мяч вперед, искал какие-то интересные ходы, хотя не обошлось без пары обрезов (почему-то с Зобниным подобное случается именно в первом тайме, а затем он разгоняется). В конце второго экстратайма мог принести России победу, но удар из-за пределов штрафной выдался не слишком сильным. За этим парнем будущее нашей сборной.

Далер Кузяев – 3.5. Далер действовал более осторожно, а попытки обострить игру редко к чему-то приводили, чаще к ошибкам и обрезам, но в экстратаймах совершил пару проходов к чужим воротам и даже попал в створ после одного из стандартов. Уверенно реализовал пенальти, из минусов – поведение при первом голе хорватов: не подстраховал Марио Фернадеса, а затем не прицепился ни к Манджукичу, ни к Крамаричу.

Александр Самедов – 3.0. Не первый невзрачный матч от Александра на этом чемпионате мира. В первом тайме совершил всего два полезных действия – заработал штрафной и посадил на желтую карточку Стринича. В остальном потери, навесы в никуда, неудачные варианты для продолжения редких атак сборной России, потому относительно ранняя замена неудивительна.

Александр Головин – 3.5. Действовал рядом с Дзюбой, креатив в основном от Александра, активно прессинговал, несколько раз оставив без мяча самого Модрича. В первый экстратайм вкладывал мяч в ногу Смолова, но защитники все же успели помешать. Был заменен сразу после гола, хотя команде требовалась мысль в атаке – на выручку пришел штрафной.



Денис Черышев – 4.0. Отметился еще одним фантастическим мячом на чемпионате мира, заставив Субашича лишь безмолвно наблюдать за тем, как мяч заходит в левый угол ворот после удара из-за пределов штрафной. Перед этим Черышев получил пас от Дзюбы и обыграл одного защитника. Постоянно обыгрывался с Дзюбой и Головиным, участвовал в прессинге, но со временем силы покинули его, а россияне акцентировали внимание на обороне. Наш легионер потерялся по такой игре и уступил место Смолову.

Артем Дзюба – 4.0. Еще один достойный матч от Артема, хоть и не получилось забить. На старте игры заработал угловой, отрабатывал у своих ворот на стандартах, как всегда боролся вверху и скидывал на партнеров по команде, но поначалу не так получалось. Зато впоследствии обыгрался с Черышевым, который открыл счет. Во втором тайме Дзюба все чаще оказывался в одиночестве, прессинговал, удерживал мяч, но сил со временем стало меньше, потому и был заменен, чему явно был не рад, что-то выясняя на повышенных тонах у Мирослава Ромащенко.

Александр Ерохин, Юрий Газинский – 3.5. После выхода на замену в основном занимались разрушением, хотя Александр отметился ударом головой выше ворот. Блокировали мячи, выносили, разряжали обстановку, видимо, это именно то, что от них требовал Черчесов.

Алан Дзагоев – 4.0. После всех четырех замен я задался вопросом, а кто же поведет сборную России вперед, не Газинский с Ерохиным же, возможно, Зобнин, но пригодился опыт Алана, хотя полученный штрафной можно назвать случайностью. Полузащитник ЦСКА нашел голову защитника ЦСКА, которая позволила перевести игру в серию пенальти, там Дзагоев отметился точным ударом. Ах, если бы не травма в игре против Саудовской Аравии, то мог проявить себя и более лучшим образом.

Федор Смолов – 2.0 Очередной матч ни о чем. Дважды выпрашивал пенальти, которых не было, при голе Виды встал перед Акинфеевым, а мяч пролетел в считанных сантиметрах от Федора. Из атакующих действий можно отметить только удар с острого угла и как Головин вкладывал ему мяч в ногу. Серию пенальти Смолов начал невзрачной «паненкой», по лицу футболиста было видно, что ему жаль, но футбол – не место для сожалений. Перед турниром Федора рассматривали как главную ударную силу сборной, а он себя никак не показал, и в какую Европу он теперь поедет?

Иван Уральский. Rusfootball.info
Теги: Смолов Акинфеев Марио Фернандес Дзюба
Сегодня, 01:13
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№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 01:39) #
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Черчесов допустил главную ошибку в том что с какого то перепуга поменял Газинского на Кузяева, простого бегунка, чем упростил игру оставив атакующих без подпитки .Газинский не только в обороне не плох, но и поле хорошо видит. пасы обостряющие раздает.А, что пас не точный дал дак это СУАРЕС он не только Кутепова может перегнать.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:26) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Саня , епть , я в кои то веки с тобой соглашусь ! Все были хороши , но эта тварь стреляла первой .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Марио был лучшим, и Кутепов, и все остальные, кроме козла одного с татуировками....


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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