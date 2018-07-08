Марио Фернандес: ребята сказали, что я не должен извиняться, но прошу прощения за промах

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Марио Фернандес: ребята сказали, что я не должен извиняться, но прошу прощения за промах

Защитник сборной России Марио Фернандес после поражения от поражения в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира извинился за промах с 11-метровой отметки и поддержал Фёдора Смолова, передаёт из Сочи корреспондент Rusfootball.info Антон Мозговой.

- Мы радовались после гола, но потом наступило разочарование из-за поражения. Но я считаю, что все игроки заслужили похвалу за этот результат. Прошу прощения за промах с пенальти. Надо уметь брать на себя ответственность. Ребята сказали мне в раздевалке, что я не должен извиняться. Считаю, что это – доказательство того, какие мы крепкие духом.

Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились
.
Хотел на поле поддержать Смолова, все ведь ошибаются. Даже великие игроки промахивались с пенальти.
Теги: Фернандес Сборная России Смолов
Сегодня, 02:24
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9
(1)
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 04:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Молодец, Марио.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№8 Написал: barakuda_2 Апатиты (Сегодня, 04:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дружище, ты дал нам надежду, спасибо тебе !!!
Регистрация: 8.02.2016 [жалоба]
№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 03:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
К Марио вопросов нет. Смолов -м****
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 03:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Вот к тебе , парень , вопросов нет . ты бил пенальти , а не пижонил

если б он и пенальти забил то был бы мвп матча, а так он лучший в нынешней сборной + Головин ещё хорош...
(нам бы во всех позициях игроков такого уровня...


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 02:53) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот к тебе , парень , вопросов нет . ты бил пенальти , а не пижонил .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Crowley172 (Сегодня, 02:43) #
  • +4
  •  (4)

Марио красавчик. Никаких вопросов
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 02:40) #
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Блестящий турнир от Марио, но пенальти он не должен был бить. Не умеет. В принципе, его пропах всё и решил, т.к. пижонство Смолова Акинфеев исправил. Хотя, если б не Марио, то и пенальти бы не было... Короче - сам дал, сам взял!


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"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 02:37) #
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Вот к Марио вообще претензий никаких.

Повторюсь, не в серии пенальти дело, это ЛОТЕРЕЯ, а Марио подарил нам шанс. Игорь один пенальти потащил.. и, мне кажется, именно Марио имел право на ошибку.. а Федор нет.
Но и скидывать всех собак на Смолова не нужно.. есть такие игроки как Очоа - которые играют великолепно только в сборной.. а есть такие как Федя Смолов -которые играют только в клубе, и то не всегда. Сборная это не его.. ну не его это
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 02:28) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
старик! ни каких претензий ... любой бы маднражировал за новую Родину!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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