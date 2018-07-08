Марио Фернандес: ребята сказали, что я не должен извиняться, но прошу прощения за промах

Защитник сборной России Марио Фернандес после поражения от поражения в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира извинился за промах с 11-метровой отметки и поддержал Фёдора Смолова, передаёт из Сочи корреспондентАнтон Мозговой.- Мы радовались после гола, но потом наступило разочарование из-за поражения. Но я считаю, что все игроки заслужили похвалу за этот результат. Прошу прощения за промах с пенальти. Надо уметь брать на себя ответственность. Ребята сказали мне в раздевалке, что я не должен извиняться. Считаю, что это – доказательство того, какие мы крепкие духом.Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добилисьХотел на поле поддержать Смолова, все ведь ошибаются. Даже великие игроки промахивались с пенальти.