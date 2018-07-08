Томас Вермален: сборная Франции - фаворит ЧМ-2018

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален поделился ожиданиями от матча чемпионата мира с Францией.- Нас ждет очень сложный матч, ведь мы играем против одного из фаворитов данного турнира. При этом у нас с французами одна общая цель и мы стремимся к самому высокому. Амбиции сборной Бельгии по футболу гораздо выше уровня полуфинального матча, мы приложим все усилия, чтобы победить.- Атмосфера в команде просто великолепная, но она находится на таком уровне на протяжении всего чемпионата. Безусловно, мы можем гордиться тем уровнем, которого мы достигли, однако нам предстоит еще много работы. Мы всегда стремимся добиться большего и в наших силах выйти в финал и завоевать Кубок мира.- Еще раз хотелось бы отметить игру Куртуа в матче против команды Бразилии. Сложно сказать, является ли Тибо лучшим голкипером, с которым я играл в одной команде. Я был в одной команде с большим количеством выдающихся вратарей, но у Куртуа есть что-то особенное.