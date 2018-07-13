Дм. Черышев: у Ольги Бузовой нет ни единого шанса расположить к себе моего сына

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Дм. Черышев: у Ольги Бузовой нет ни единого шанса расположить к себе моего сына

Известный специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал слова российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Ранее Бузову впечатлил гол Дениса Черышева за сборную России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с национальной командой Хорватии. На своей официальной странице в социальной сети она опубликовала видеообращение к футболисту с просьбой взять её замуж.

"Телеведущая Ольга Бузова не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну. Её шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Он и забивает 4 гола на Чемпионате мира, потому что не общается с такими людьми", — цитирует Черышева Sm-news.ru.
Теги: Черышев
Сегодня, 11:37
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12
(4)
№12 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Самара
У неё бзык что ли на футболистов?

Да нет. Футбол тут ни при чем. Ей и всей этой тусовке нужен постоянный PR.
Положительный, негативный не важно. Только бы не забыли их "любимых".


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:13) #
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online

Это вообще не люди - это похотливые тщеславные животные.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: alex-1958 (Сегодня, 13:01) #
  • -1
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кому нужен эта чюхня только бузовой и нужен
Регистрация: 4.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 12:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
У неё бзык что ли на футболистов?
Регистрация: 31.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: casabl (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (1)

на ленинградку, нах.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: trent (Сегодня, 12:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
красава...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: скальп (Сегодня, 12:30) #
  • +2
  •  (4)

Отбрили шалашовку
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Черышев слишком воспитан и уважает себя что бы иметь отношения с разными светскими ш.... м... львицами.Это для недалекого Тарасова только.А так таких дам испокон веков называли одним емким словом нам всем хорошо знакомым на букву б.

Цитата: Санитар для Кутарбы
Он и забивает 4 гола на Чемпионате мира, потому что не общается с такими людьми", — цитирует Черышева Sm-news.ru.
А вот Смолов общается с разными лопыревыми и ей подобными и поэтому кончился как футболист.

И не поспоришь.Кальян,гламур,тусовки,татуировки и пижонский удар который приговорил команду.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:59) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо К»
Он и забивает 4 гола на Чемпионате мира, потому что не общается с такими людьми", — цитирует Черышева Sm-news.ru.
А вот Смолов общается с разными лопыревыми и ей подобными и поэтому кончился как футболист.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 11:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да она вроде немного весит эта Бузова. Какая ему разница, как его сын скачет по полю? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И правильно,загубит карьеру из за нее.Прошмандевка она тусовочная


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:46) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
не стоит воспринимать эту ТП всерьез
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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