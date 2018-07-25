ФИФА опубликовала топ-10 лучших голов ЧМ-2018. В него попал Денис Черышев (видео)

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

ФИФА опубликовала топ-10 лучших голов ЧМ-2018. В него попал Денис Черышев (видео)

ФИФА опубликовала топ-10 лучших голов минувшего чемпионата мира.

Защитник "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар признан автором самого красивого гола. Свой мяч красивым ударом из-за пределов штрафной площади 22-летний игрок забил в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала турнира.

6-е место в топе занял полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший в четвертьфинале в ворота Хорватии.

Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 17:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(5)
№8 Написал: vanexele (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Гол испанцев португальцам тоже хорош был
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: oblom (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У Павара мяч срезался с ноги,шальной гол.А вот Черышев реально исполнил свой второй мяч саудитам внешней стороной стопы,это реально красиво.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
На 4-ом месте гол Роналдо со штрафного,на втором гол со штрафного,который вообще не должен был забит,а чем хуже гол Головина со штрафного или гол Черышева внешней стороной стопы саудитам???В общем хрень полная!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: ale Вятка (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
хорошие голы. только вот там бельгицы халяву закатили, тут спорно.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: gazillass (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (3)

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.r u за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:14) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
гол Дзюбы тоже хорош...пас Кутепова со своей половины поля - супер, а потом Дзю в три касания с разворотом...не хуже некоторых из этой десятки
My Webpage


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: voron (CSKA)
Бенжамен Павар забил просто космический гол

В 2016 на ЧЕ, этот парниша со стаканом пива в руке , в фан зоне на большом экране футбол смотрел. А теперь поднял над головой кубок мира. Вот такие истории. Сценарий для Голливуда прям

Символично так. Черышев 6 номер и 6 место в хит параде.

По моему, никто не верил в него, правда ведь?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Бенжамен Павар забил просто космический гол
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.