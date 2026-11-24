"И по сути не так важно, какой команда уйдет на зиму. Важно, какой она уйдет на лето.
Фанаты "Динамо", запасайте валидол уже сейчас.Вторая часть сезона будет очень непростой. И команда приучила болельщиков к тому, что можно все потерять за один тур. Но я надеюсь, что все будет хорошо", - сказал Ромащенко Metaratings.
После 15-ти туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В прошлом сезоне бело-голубые финишировали на седьмой строчке с 45 баллами в своем активе.