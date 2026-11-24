"Пять или шесть команд бьются за титул - сумасшествие (смеётся)!Но для чемпионата это очень хорошо. Высокая конкуренция говорит, как выросла лига за последнее время. Мы же продолжаем двигаться к своей цели. Надеюсь, добьёмся того, к чему стремимся", - сказал Барко "Чемпионату".
После первой половины сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Красно-белых опережают петербургский "Зенит" (2 место, 31 балл) и московское "Динамо" (1 место, 32 балла).
В прошлом сезоне "Спартак" финишировал на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.