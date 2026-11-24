Российский полузащитник Алексей Батраков попал в стартовый состав "Галатасарая" на матч с "Астон Виллой" в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "Галатасарай"

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и английской "Астон Виллой". Встреча пройдет на стадионе "РАМС Парк" в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.Хавбек Алексей Батраков выйдет на эту игру в стартовом составе. В этом сезоне футболист провел в ЛЧ 4 матча и забил 4 гола.