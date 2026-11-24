"Планируется, что клубы РПЛ в следующий раз обсудят вопрос расширения до 18 клубов на следующем общем собрании в феврале. Однако нельзя исключать, что клубы соберутся и до следующего планируемого общего собрания", — сообщил источник агентства.
Напомним, предложение увеличить количество участников чемпионата России 10 ноября выдвинул генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов.
В настоящее время ведется подготовка подробного проекта с финансовыми и организационными расчетами, который планируется представить руководству РПЛ и Российского футбольного союза. В дальнейшем вопрос может быть вынесен на рассмотрение исполкома РФС.
Сейчас в высшем дивизионе российского футбола выступают 16 команд, проводящих по 30 матчей за сезон. При расширении лиги до 18 клубов количество туров увеличится до 34, что потребует корректировки календаря соревнований.
Источник: ТАСС