"Там играют достаточно молодые футболисты, и я не вижу вместо кого он бы мог туда перейти. Ничего против Батракова не имею, более того, считаю, что он действительно был одним из самых талантливых футболистов в России. Замечаю, что проходит очень мощная PR-кампания Батракова. Но пока ему не хватает мощенки.
Может быть в будущем он и перейдет в какой-нибудь европейский клуб, но это, поверьте мне, будет не "Барселона", - сказал Селюк "РИА Новостям".
Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай" в августе. За 3 месяца в клубе атакующий полузащитник провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" интересуется футболистом. Сам игрок рассказывал, что мечтает сыграть за испанский клуб.