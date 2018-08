Сборная России пожелала Головину скорейшего выздоровления

Не очень приятные для нас новости? ? Полузащитник сборной России Александр Головин, который недавно перешёл в футбольный клуб «Монако», получил на тренировке травму голеностопа и по предварительным данным пропустит 3-4 недели. Операция не потребуется. ? Саша @alex_golovin17, скорейшего восстановления и возвращения в строй!? ? #СборнаяРоссии #Головин #ВместеМыКоманда

A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia) on Aug 8, 2018 at 6:36am PDT