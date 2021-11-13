"Все ожидают, что будет положительный результат. В данной ситуации положительный результат - победа. Победу можно будет назвать чудом для нашей сборной", - цитирует Канчельскиса "СЭ".
После разгромной победы над Кипром (6:0) сборная России занимает первое место в квалификационной группе H, опережая Хорватию на два очка. В последнем матче россиян устроит ничья.
Встреча с Хорватией состоится в Сплите уже в это воскресенье. Встреча стартует в 17:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада судей из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
Канчельскис: победу над Хорватией можно будет назвать чудом для нашей сборной
Бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча между Россией и Хорватией в квалификации к ЧМ-2022.
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