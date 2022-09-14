Сборная России больше не нужна. РФС пытается выкрутиться, но в текущей ситуации это просто смешно

Последние месяцы, после того, как 24 февраля разделило жизнь на до и после, РФС отчаянно ищет выход. Политические процессы фактически поставили на спорт на обочину жизни, но и сидеть, сложив руки, в РФС не захотели. В итоге были проведены многочисленные переговоры с целью организовать хоть какой-нибудь матч для национальной команды.
Иран, Перу, Сенегал, Босния и Герцеговина, Сербия, Киргизия, кого только не называли в качестве возможных соперников россиян! Но в итоге пока есть уверенность лишь в одном матче — с Киргизией в Бишкеке.
Сложилась абсолютно странная и даже комичная ситуация: российская сборная просит хоть кого-то сыграть с ней. Само стремление похвальное, но всё это — хорошая мина при плохой игре.
Окей, можно понять, когда Союз биатлонистов России или Федерация лыжных гонок России организуют внутренние соревнования. Без них российские биатлонисты и лыжники вообще бы остались без соревновательной практики. Но зачем гнаться за непонятными товарняками для сборной в нынешних условиях? Отсутствие игровой практики сборникам не грозит, учитывая, что клубный футбол продолжается, а гибридные товарищеские матчи, скорее, нанесут урон команде. В чём смысл?
Где там Киргизия?
Соперник в виде сборной Киргизии просто несерьёзен. Понятно, что товарищеские матчи играют и с командами уровня Сан-Марино. Но какой вообще смысл имеет такая игра?
Поддерживание игровых связей в сборной? Так мы сами не знаем, когда команда вновь будет допущена на международные турниры. Может, к тому времени там уже будут совсем другие футболисты. Поднятие авторитета? Ну, уж точно не матчем с Киргизией. Хорошая мина при плохой игре? Да, пожалуй.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал вызывать в команду россиян, выступающих в зарубежных чемпионатах. И это вполне логично. Зачем тащить в Бишкек условного Александра Головина?
Наверняка, многие не знакомы со сборной Киргизии. Что ж, поехали. Капитаном и самым известным игроком этой сборной является Валерий Кичин, выступающий за «Енисей». Он провёл за национальную команду 33 матча.
Кичин — единственный игрок, выступающий в России. Все остальные футболисты представляет киргизские, узбекские, казахстанские и белорусские клубы. Есть в команде и несколько экзотических легионеров. Например, защитник Тамирлан Козубаев выступает в чемпионате Гонконга, а полузащитники Бахтияр Дуйшобеков и Муролимжон Ахмедов играют в Бангладеше. В остальном игроки сборной Киргизии ничем не примечательны, а их имена ничего не говорят.
Естественно, что Киргизия никогда не участвовала в чемпионате мира. А за всю историю существования национальной команды она всего однажды сыграла на Кубке Азии. В 2019 году Киргизия выбыла в 1/8 финала.
В общем, скажем откровенно, товарищеский матч со второй сборной России был бы куда более полезен, если так хотелось сыграть.
Матч с Боснией превратился в один большой скандал
Ещё хуже дела обстоят с ноябрьским матчем со сборной Боснии и Герцеговины. Вроде как стороны уже договорились, но всё идёт к отмене встречи. В Боснии остались крайне недовольны такими планами, а ведущие футболисты национальной команды уже заявили, что будут бойкотировать встречу.
В общем, вместо товарищеского матча с европейской сборной получается абсолютно неприятная история с тотальным бойкотом. Наглядно демонстрируется, что Россия превратилась в полного изгоя, с которым отказываются играть.
В целом, это было понятно и раньше. Но не ясно, для чего РФС решил наглядно продемонстрировать истинное положение вещей. Здесь сделать хорошую мину при плохой игре никак не получится. Конечно, можно обвинять боснийцев в прислужничестве Западу, но об этого ситуация лучше не станет. Спорт в нынешнее время не может быть в стороне от политики.
Откровенно говоря, лучше бы сборная России и вовсе не проводила матчи, чем попадала в такие истории.