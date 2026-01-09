"Выделяется своей игрой". Дзюба рассказал, что защитником "Акрона" интересуются топ-клубы

"Марат выделяется своей игрой. У Осетии после Алана Дзагоева давно не было больших футболистов, у Бокоева есть все шансы стать таковым. Им интересуются топ-клубы. Я думаю, что не за горами вызов в сборную. Он уже многое доказал на футбольном поле", — сказал Дзюба.
Марат Бокоев выступает за "Акрон" с лета 2023 года, перейдя в качестве свободного агента из "Велеса". Контракт 24-летнего игрока с тольяттинским клубом действует до конца июня 2029 года. В текущем сезоне защитник принял участие 21 матче за команду в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.
Источник: region15.ru
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высоко оценил своего партнера по команде защитника Марата Бокоева.
Фото: ФК "Акрон"